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Kültür-Sanat

Bodrum Müzik Festivali Echo ödüllü Alice Sara Ott ile açılış yapacak

The Guardian: Müzik dünyasında efsane olacak potansiyele sahip

19 Haziran 2017 16:26

Uluslararası D-Marin Klasik Müzik Festivali’nin 12 yıllık mirasını devralan Bodrum Müzik Festivali, 12 Ağustos'ta başkayacak.

Doğuş Grubu, Audi ve D-Marin ana sponsorluğuyla gerçekleştirilecek festivalin açılış konserinde,  Echo ödülü sahibi, Japon asıllı Alman piyanist Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası eşliğinde, Turkcell Sahnesi, D-Marin Turgutreis’te saat 20.30’da sahne alacak.

Doğuş Holding’in bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, daimi şefleri Rengim Gökmen yönetiminde ilk olarak Yalçın Tura’nın Karcığar, Nikriz ve Nişâbûr makamlarından esintiler içeren Toccata’sını çalacak.

The Guardian tarafından "Müzik dünyasında bir efsane olacak potansiyele sahip" olarak gösterilen piyanist Alice Sara Ott, DÇSO eşliğinde, Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu’nu seslendirmek için sahnede olacak.

Konserin ikinci yarısında usta oyuncu Selçuk Yöntem’in anlatıcılığında Rus Beşlerinden Mussorgsky’nin başyapıtı "Bir Sergiden Tablolar" yer alacak.

Bodrum Müzik Festivali, 12-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında konserlere, klasik müzik etrafında şekillenen sinema, çağdaş sanat, edebiyat, çocuk atölyeleri, gastronomi gibi farklı deneyimlere ve klasik müzikle iç içe geçen rehberli turlara, Bodrum’un simgesel mekanlarında ev sahipliği yapacak.

 

 

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