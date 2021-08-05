Bodrum Mumcular'daki yangınla ilgili 3 kişi tutuklandı: Yangın, sigara izmariti yüzünden çıkmış!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı. Yangın, zanlıların arabadan attıkları sigara izmariti yüzünden çıkmış.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mumcular bölgesinde çıkan orman yangınıyla ilgili olarak 3 kişi tutuklandı.

Zanlıların arabadan sigara izmariti atmak suretiyle yangına sebep oldukları belirlendi. Üç zanlı, 'tedbirsizlik sonucu yangına sebep olmak' suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen çarşamba günü şehir merkezinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan 16 yaşındaki C.Y.'nin tutuklanmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında özel ekip oluşturuldu. Özel ekip çevredeki bütün güvenlik kameralarını ve sosyal medyadaki bütün görüntüleri tek tek inceledi. Yüzlerce saati bulan inceleme sonucunda bir şüpheli belirlenirken, çocuk yaşta bir görgü tanığı yangının nasıl çıktığını anlattı.

Küçük tanığın verdiği ifade ile itfaiye görevlileri tarafından tespit edilen noktayla örtüşünce şüpheli C.Y. gözaltına alındı. C.Y.'nin cep telefonunda ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemede yangına ilişkin görüntüler bulundu.

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