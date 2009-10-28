Bodrum-Milas karayolunda timsah paniniği

Hayvansever sürücüler tarafından karayolundan boş araziye yönlendirilen timsah Bodrum ve Milas’da büyük ilgi uyandırdı. Trafik polisleri ve belediye başkanı olay yerine gelerek timsahı inceledi. Meraklı vatandaşlar ise yol kenarında otomobillerini durdurup, timsahı yakından görmeye çalıştı.

Bodrum- Milas Karayolu'nun 25'inci kilometresindeki Güvercinlik Köyü yakınlarında, akşam saatlerinde 4 şeritli karayoluna çıkan 1 metre 20 santimetre boyundaki yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki timsah, görenleri şaşkına çevirdi. Bodrum’dan Kuş Adası'na giden pazarlamacı 25 yaşındaki Süleyman Erkek’in karayolu üzerinde gördüğü ve yavaşlayarak durduktan sonra incelediği hayvanın timsah olduğu ortaya çıktı. Erkek “Karayolunda dev bir sürüngenin ilerlediğini görünce arkadaşımla şok olduk. Araçtan inip baktığımızda önce büyük bir kertenkele zannettik, ancak iyice bakınca timsah olduğunu anladık, sopalarla yönlendirerek timsahın ezilmemesi için yol kenarındaki boş araziye girmesini sağladık. Ardından jandarma ve polisleri arayarak yardım istedik, çünkü zaman zaman saldırıyordu” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, yaklaşık iki saat boyunca yol kenarındaki arazide bekleyen zaman zaman hareket eden timsah yoldan geçenlerin ilgi odağı oldu. Olay yerine gelen iki trafik polisi ise büyük şok yaşadı. Trafik polisleri “20- 22 yıllık polisiz hayatımızın en ilginç olayı ile karşılaşıyoruz, otoyolda her türlü ilginç olaya rastladık ancak bir gün timsah ile karşılaşacağımız aklımıza gelmezdi” dedi.

Güllük Belediye Başkanı CHP’li Aytunç Kayrakçı’da olay yerine gelerek timsahı inceledi. Güllük Belediyesi'ne ait bir yetkilinin timsahı balıkçı ağına koyup Güllük’e götürmek için balıkçılardan kepçe ve ağ istemesi üzerine, balıkçıların “Dalga geçiyorsunuz, karayolunda timsahın ne işi var gidin başka yerden kepçe ağ arayın” demesi gülüşmelere yol açtı.



RESTORANDAKİ HAVUZDAN KAÇMIŞ



Milas Orman İşletme Müdürü Ayhan Bayrak’ın devreye girmesi ile timsahın nereden geldiği ortaya çıktı. Timsah’ın Güvercinlik Köyü çıkışındaki Agora Restoran’ın bahçesindeki havuzda beslendiği ve tesisten kaçarak karayolunda yaklaşık 1 kilometre ilerlediği ortaya çıktı. Saat 21.00 sıralarında olay yerine elinde çuval ile gelen restoran işletmecisi Ali Gümüş, “Timsah benim yaklaşık iki yaşında ve adı Nilo, Nil timsahı olduğu için bu ismi koymuştuk. Geçtiğimiz yıl İzmir’den bir hayvan satan dükkandan almıştım. Restoranımıza gelen turistler Nilo ile çok iyi zaman geçiriyor. Şimdi biraz saldırgan olması yuvasından uzaklaşmasından kaynaklanıyor” dedi. Gümüş çuvalın içerisine koyduğu Nilo isimli timsahını vatandaşların ve polislerin şaşkın bakışları arasında restorandaki yuvasına geri götürdü.