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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bodrum merkezli 'FETÖ' operasyonu; 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

10 Mart 2017 11:39

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 11 ilde ikamet eden 30 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla merkezi ile Bodrum ilçesi, İzmir, Manisa, Ankara, Samsun, Kocaeli, Tokat, Isparta, Mersin, Antalya ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bodrum'da gözaltına alınan ve 'FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında çalıştıkları iddia edilen 3 şüpheli, Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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