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Bodrum Masalı setinde iş kazası; gözüne kimyasal madde sıçradı!

"Göz kapağımın altı ve içi yandı, 3 gün karanlık odada kaldım"

Murat Aygen, Şevval Sam, Timuçin Esen

16 Kasım 2016 00:21

“Bodrum Masalı” dizisinde rol alan oyuncu Murat Aygen’in gözüne kimyasal madde sıçradı. 3 gün boyunca karanlık odada kalan Aygen, göz kapağının altının ve içinin yandığını belirtti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, sette sağ gözüne kimyasal madde sıçrayan Aygen, bir süre ara verdiği çekimlere geri döndü.

Bir hafta önce gözüne kimyasal madde kaçtığını söyleyen Aygen, “Göz kapağımın altı ve içi yandı. 3 gün karanlık odada kaldım. Şu anda iyiyim. Lensimi taktığım için adaptasyon zorluğu yaşıyorum” dedi.

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