Bodrum lahmacun borsası: Fiyatlar 14 ila 60 lira arasında değişiyor

Lahmacunun 39 TL, lahmacun ve ayranın birlikte 50 TL'ye satıldığı mekanlarla gündeme gelen Bodrum'da lahmacun fiyatları bu yıl da konuşulmaya devam ediyor. Bu yıl fiyatlar, 14 lira ile 60 lira arasında değişiyor.

Habertürk'ten Esin Övet'in yazısına göre, Türkbükü'nde bazı mekanlar “Biz yurt dışı kökenliyiz sizin lahmacununuzdan anlamayız” diyerek lahmacun servisini durdursa da Bodrum'da tatil sezonunun açılmasıyla fiyatların 60 liraya kadar çıktığı lahmacun satışları devam ediyor.

Bodrum Yalıkavak'ta yeni açılan bir mekanda iki adet lahmacun 28 liraya satılırken; başka bir beach de ise pizza büyüklüğünde bir lahmacunun 30 lira olduğu ifade ediliyor.

İstanbul'daki lahmacun fiyatları hakkında da bilgi veren Övet, Cihangir’deki 5 liraya lahmacun yenilebilecek yerlerin bulunduğunu hatırlatıyor. Yazısında 'Turizm nasıl kurtulur?' sorusuna cevap veren Övet; şu maddeleri sıralıyor:

-Terörün son bulması şart

-Gerçekten bu işten iyi anlayan, eğitimli elemanların olması şart.

-Turizm bakanının memleketteki bir taş parçasını bile değerli kılan birçok yeri görmesi, gözlemlemesi şart.

-Mekân sahiplerinin müşteriyi kazıklamaması şart.

-Otelini, mekânını temiz tutup sokağı, denizi pisletmemek şart.