T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum lahmacun borsası: Fiyatlar 14 ila 60 lira arasında değişiyor

Bodrum'da fiyatlar 60 liraya ulaşırken, Cihangir'de 5 liraya lahmacun yenilebilecek mekanlar bulunuyor

04 Temmuz 2016 13:06

Lahmacunun 39 TL, lahmacun ve ayranın birlikte 50 TL'ye satıldığı mekanlarla gündeme gelen Bodrum'da lahmacun fiyatları bu yıl da konuşulmaya devam ediyor. Bu yıl fiyatlar, 14 lira ile 60 lira arasında değişiyor.

Habertürk'ten Esin Övet'in yazısına göre, Türkbükü'nde bazı mekanlar “Biz yurt dışı kökenliyiz sizin lahmacununuzdan anlamayız” diyerek lahmacun servisini durdursa da Bodrum'da tatil sezonunun açılmasıyla fiyatların 60 liraya kadar çıktığı lahmacun satışları devam ediyor.

Bodrum Yalıkavak'ta yeni açılan bir mekanda iki adet lahmacun 28 liraya satılırken; başka bir beach de ise pizza büyüklüğünde bir lahmacunun 30 lira olduğu ifade ediliyor. 

İstanbul'daki lahmacun fiyatları hakkında da bilgi veren Övet, Cihangir’deki 5 liraya lahmacun yenilebilecek yerlerin bulunduğunu hatırlatıyor. Yazısında 'Turizm nasıl kurtulur?' sorusuna cevap veren Övet; şu maddeleri sıralıyor:

-Terörün son bulması şart

-Gerçekten bu işten iyi anlayan, eğitimli elemanların olması şart.

-Turizm bakanının memleketteki bir taş parçasını bile değerli kılan birçok yeri görmesi, gözlemlemesi şart.

-Mekân sahiplerinin müşteriyi kazıklamaması şart.

-Otelini, mekânını temiz tutup sokağı, denizi pisletmemek şart.

 

 

ETİKETLER

lahmacunBodrumfiyatYalıkavaktatil sezonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24