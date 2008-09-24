Bodrum kıyılarından güzel haber

Uluslararası Kıyı Temizleme Günü kapsamında Bodrum, İstanbul ve İzmir'de kıyı temizliği yapıldı. Kampanya, 2002 yılından bu yana Türkiye’de Deniz Temiz Derneği/TURMEPA tarafından sürdürülüyor.



10 Dalgıç 3 Saat Çalıştı



Gün için Bodrum Belediyesi, Turmepa ile birlikte ‘İnsan Kirletiyorsa, İnsan Temizlemelidir’ sloganıyla deniz temizliği etkinliği düzenledi. 10 dalgıç yaklaşık 3 saat boyunca Azmakbaşı ve Kumbahçe Sahili'nde deniz dibini temizledi. Denizden çok fazla çöp çıkmaması, Bodrumlular'ı, temizliğe katılan dalgıç ve çevrecileri sevindirdi.



Bodrum Belediyesi, Milta Bodrum Marina A.Ş. ve Deniz Temiz Derneği-Turmepa gönüllüleri Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde gönüllü dalgıçların destekleriyle sualtı ve sahil temizliği etkinliği düzenledi. ‘İnsan Kirletiyorsa, İnsan Temizlemelidir’ sloganıyla, Denizciler Derneği, Deniz Ticaret Odası, Milta Bodrum Marina ve Bodrum Sualtı Derneği ve Bodrum Su Sporları Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte bu yıl deniz dibi temizliğine önem verildi. Gönüllü 20 dalgıç, her gün 5 bin kişinin denize girdi Azmakbaşı ve Kumbahçe Sahili'nde 2- 15 metre derinlikte 3 saat boyunca deniz dibi temizliği yaptı. Etkinliğe kadın dalgıçlar da katıldı. Yapılan temizlik sonunda geçen yıllarda aynı plajdan 3- 4 traktör römorku çöp çıkarken, bu kez çıkan çöplerin yarım traktör römorkunu dahi bulmaması dalgıçları ve çevre gönüllülerini sevindirdi.



Denizden kredi kartları çıktı



Temizlik sırasında denizden plastik borular, şişeler, tenekeler, yiyecek- içecek atıkları, yemek kaşığının yanı sıra Hadigari, Halikarnas ve Yettigari bar ve diskoların önünde yapılan deniz dibi temizliği sırasında çeşitli bankalara ait çok miktarda kredi ve ATM kartı çıkması dikkat çekti. Toplanan çöpler Bodrum Belediyesi Temizlik Ekipleri'ne teslim edildi.



Rixos Dalış Okulu’nda eğitmen olan Ezgi Öğün, denizin geçen yıllara göre daha temiz olduğunu belirterek, “Denizi, temiz tutarsak faydasını biz görürüz. Genellikle plajlar, insanlardan kaynaklanan etkenlerle kirleniyor. Yaklaşık 4 yıl önce, İstanbul'daki Küçükçekmece Gölü'nün yüzeyini kimyasal atıklar kaplamıştı. Kimse Bodrum’un o duruma gelmesini istemez. Yinede 4- 5 yıl önceye oranla sahilin ve deniz dibinin daha temiz olduğunu görmek bizleri mutlu etti. İnsanlar artık denize ve çevreye daha saygılı daha bilinçli. Ancak eğlendikleri mekânda kullandıkları kredi kartını denize atanlara bir anlam veremedik” dedi.



Bodrum Merkez, Yalıkavak, Ortakent- Yahşi ve Bitez beldesinde düzenlenen sahil ve deniz dibi temizliğine aralarında öğrencilerinde bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı.



Öte yandan Kadıköy’deki Şaşkınbakkal Plajı’nda ve İzmir İnciraltı Plajı'nda da öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarca kıyı temizliği yapıldı.







