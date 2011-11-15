T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bodrum Kempinski, Avrupa'nın en iyi tatil oteli ödülünü aldı PARİS (A.A)

15 Kasım 2011 13:01

-Bodrum Kempinski, Avrupa'nın en iyi tatil oteli ödülünü aldı PARİS (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye'nin ünlü tatil beldesi Bodrum'daki Kempinski Oteli, 2011 Avrupa'nın en iyi tatil oteli ödülünü aldı. Paris'teki Hilton Otelinde düzenlenen törende, turizm dalında 15 kategoride, Avrupa 2011 yılı ''Villegiature'' ödülleri dağıtıldı. Törende Kempinski'nin ödülü, otelin Genel Müdürü William Latour ve halkla ilişkiler müdiresi Gizem Oflazoğlu aldı. Avrupa'da en iyi tatil oteli kategorisinde Bodrum Kempinski ile beraber Fransa'daki ''Club Med 2'', İtalya'nın Sardinya adasındaki ''Pulman Oteli'', Monaco'daki ''Montecarlo Bay Oteli'' aday gösterilmişti. Törende, ödül sahipleriyle birlikte sahneye davet edilen Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Engin Solakoğlu, Türkiye'nin turizm alanında son yıllarda katettiği aşamaya dikkati çekerek, ''herkesi tatil yapmak için Türkiye'ye davet ediyoruz''dedi. Bodrum Kempinski, daha önce dünyanın en iyi lüks sahil oteli ödülü almıştı. Yine otelin SPA merkezi, bu alanda dünyanın en iyi otelleri arasında gösterilmişti. Dokuz yıldır düzenlenen Villegiature ödülleri, Fransız ve uluslararası basından gazetecilerin oluşturduğu jüri tarafından veriliyor. Hiçbir otel grubuyla bağlantısı olmayan, bağımsız gazetecilerin oluşturduğu jürinin verdiği ödül, bu alanda önemli bir prestije sahip.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24