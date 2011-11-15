-Bodrum Kempinski, Avrupa'nın en iyi tatil oteli ödülünü aldı PARİS (A.A) - 15.11.2011 - Türkiye'nin ünlü tatil beldesi Bodrum'daki Kempinski Oteli, 2011 Avrupa'nın en iyi tatil oteli ödülünü aldı. Paris'teki Hilton Otelinde düzenlenen törende, turizm dalında 15 kategoride, Avrupa 2011 yılı ''Villegiature'' ödülleri dağıtıldı. Törende Kempinski'nin ödülü, otelin Genel Müdürü William Latour ve halkla ilişkiler müdiresi Gizem Oflazoğlu aldı. Avrupa'da en iyi tatil oteli kategorisinde Bodrum Kempinski ile beraber Fransa'daki ''Club Med 2'', İtalya'nın Sardinya adasındaki ''Pulman Oteli'', Monaco'daki ''Montecarlo Bay Oteli'' aday gösterilmişti. Törende, ödül sahipleriyle birlikte sahneye davet edilen Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Müsteşarı Engin Solakoğlu, Türkiye'nin turizm alanında son yıllarda katettiği aşamaya dikkati çekerek, ''herkesi tatil yapmak için Türkiye'ye davet ediyoruz''dedi. Bodrum Kempinski, daha önce dünyanın en iyi lüks sahil oteli ödülü almıştı. Yine otelin SPA merkezi, bu alanda dünyanın en iyi otelleri arasında gösterilmişti. Dokuz yıldır düzenlenen Villegiature ödülleri, Fransız ve uluslararası basından gazetecilerin oluşturduğu jüri tarafından veriliyor. Hiçbir otel grubuyla bağlantısı olmayan, bağımsız gazetecilerin oluşturduğu jürinin verdiği ödül, bu alanda önemli bir prestije sahip.