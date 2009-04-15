Bodrum ısındı, plajlar doldu

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde hava ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesini fırsat bilen turistler kaldıkları otellerin plajlarına ve havuzlarına akın etti.



Plajlarda sereserpe üstsüz güneşlenen turistlerin görüntüsü yaz aylarını aratmadı. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez plajları güneşlenen, denize giren ve su sporu yapan turistlerle doldu.



Bodrum'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığıysa 20 dereceye kadar yükselmesi özellikle Kuzey Avrupa'dan gelen turistlerin yüzünü güldürdü. Nisan ayında ilk kez tatile geldiğini belirten Belçikalı Caroline Highwood ``Daha önce temmuz ve ağustos aylarında Bodrum'a gelirdik. İlk kez yaz başında tatile geldik. Ancak havanın bu kadar güzel olabileceği aklımıza gelmemişti. Saatlerce su sporu yapıp nisan güneşinde yanmanın tadını çıkartıyoruz'' dedi.



