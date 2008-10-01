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Bodrum ikonları abartılı

Bir dönem Bodrum'un en popüler isimlerinden olan Çağla Şıkel, yeni Bodrum "ikon"larını eleştirdi.

01 Ekim 2008 03:00

Ünlü manken Çağla Şikel, plajların ünlü güzellerinin kıyafet ve aksesuvarlarda abartıya kaçtıklarını söyledi.

Çağla Şikel fazla abartılı bulduğunu söylediği ikonları şu sözlerle eleştirdi: Bodrum beach'lerinin yeni gözdelerini takip ettim. Deniz Berdan'ı, Eda Taşpınar'ı çok beğeniyorum. Bir kere onlara çok saygı duyuyorum. Çünkü kendilerine bakıyorlar, müthiş fizikleri var. Ama bir yandan da fazla abartılı buluyorum. Ben gidip öyle bikiniler alamam, alsam da giyemem. Giysem de orada yürüyemem.

Kendisinin de süslü olduğunu söyleyen Şikel, “Tabii bir de Ivana Sert var. Bu üçünün arasında öyle bir yarış başladı ki... Hepsinde Rosa Cha bikiniler, topuklu ayakkabılar, küpeler, üzerlerinde şifon kıyafetler... Böyle ne denize girilir ne de güneşlenilir. Ben de süslüyümdür ama onlar kadar değil. Ben onlardan çok fazla abartıya kaçtıkları için ayrılıyorum.”

Abartılı plaj modasının bizim ülkemizden çıktığını söyleyen Şikel, “Ben Gisele Bunchen'in dergilerde fotoğraflarını görüyorum, normal, düz siyah bir bikini giyiyor. Yani bu plaj modasını biz çıkardık. Böyle giyinmenin yeri de Türkbükü değil bana göre... Tarzlarını çok beğensem de o parçaları kendi üzerimde düşünemiyorum. Rahat edemem. Normal bikini giysem bile herkes çok bakıyor, merak ediyor, bir de öyle giyinip dolaştığımı düşünün! Tabii herkesin kendi seçimi” dedi.

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