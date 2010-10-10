Bodrum haşema korkusundan 'hayır' demiş

T24- Bodrum Belediye Başkanı, referandumda ilçeden çıkan hayır oylarının sırrını çözdü. DP'li başkan sahil şeridinin haşema ve işyerlerinin kapanma korkusuyla oy verdiğini savundu.





İktidar ve muhalefet, 12 Eylül referandumundan çıkan sonuçları hafta sonu kamplarında masaya yatırırken, özellikle sahillerdeki 'Hayır' oylarının nedeni mercek altına alınıyor.



Akşam gazetesinin haberine göre Türkiye'nin tatil cennetlerinden Bodrum'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un bu konudaki tespitleri ise dikkat çekici. Kocadon'a göre, özellikle sahil şeridinde 'Hayır' oylarının fazla çıkmasında '23.59'dan sonra müzik yasaklanacak' söylemi etkili oldu. İkinci faktör ise son dönemde kıyılarda haşemalarla denize giren vatandaşların sayısındaki artış. İşte Kocadon'un tespitleri:



23.59 kriteri etkili oldu



Ege Bölgesi'nde bütün sahil kesiminin geçim kaynağı turizm. Zaman zaman kraldan çok kralcıların kullandığı ifadeler insanları ürkütebiliyor. Aniden çıkan '23.59'dan sonra müzik çalmak yasaklanacak, çalanlar cezalandırılacak' söylemi etkili oldu. İnsanlar, 'İşyerlerimiz kapanacak mı, mühürlenecek mi?' diye endişelendi. Oysa bunlar oturulup konuşulabilecek şeyler.



Haşema etkisi



Denize girebilmek, kıyılardan yararlanabilmek her vatandaşımızın hakkı. Ancak son dönemde haşema veya farklı kıyafetlerle denize girenler daha fazla dikkat çekti. Anayasa paketine 'Hayır' diyen muhalefetin de en önemli söylemi bunun üzerine olunca, sandığı etkiledi. Bodrum'da en büyük iki endişe konusu 23.59'da müzik çalmanın yasaklanacağı söylemi ve haşemalı denize girişle başlayan tartışmalar oldu.



Yatırımları etkilemedi



Kıyı bölgelerimizde referandumda 'Hayır' çıksa da hükümetin müthiş yatırımları var. Şu an Bodrum'da yüzde 80'e yakın 'Hayır' oyu çıkmasına rağmen yatırımlar durmadı.



Bodrum'da 'Hayır'lar yüzde 80'İ buldu



Bodrum'da 89 bin 115 seçmenin yüzde 70'i referanduma katıldı. 242 sandıkta 68 bin 263 kişi oy kullandı. 821 oy geçersiz çıkarken, 53 bin 861 'Hayır', 13 bin 581 'Evet' oyu kullanıldı. Böylece 'Hayır' oyları yüzde 80'i bulmuş oldu.



