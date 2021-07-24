Bodrum'da tatil dönüşü yoğunluğu: Bir günde 70 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde sahillerdeki yoğunluk devam ederken, bazı tatilciler dönüşe geçti. İlçeden son 24 saatte 70 bin aracın çıkış yaptığı bildirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dönüşü son güne bırakmak istemeyen çok sayıda kişi dönüş yoluna koyuldu. Bodrum ile turistik ilçelerin geçiş noktası konumundaki Kıbrıs Şehitleri ve Yokuşbaşı kavşaklarında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Dönüş yolundaki araç trafiğinin pazar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Plajlarda ise hala yoğunluk olduğu görüldü. İlçede yatak kapasitesi doluluğunda yüzde 100'e ulaşıldı.

Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi. (DHA)