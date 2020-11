Bodrum’da ‘protokol yolu’ olarak da anılan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nin asfaltlanmamasına tepkiler sürüyor

T24 Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük tatil ve turizm merkezi Bodrum’da, yöre halkınca ‘protokol yolu’ olarak da anılan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nin dört yılı aşkın bir süredir asfaltlanmamasına tepkiler sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında bulunan cadde, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) planladığı altyapı çalışmaları gerekçesiyle yıllardır asfaltlanmıyor. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, güzergâhın asfaltlanması talebini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e ilettiklerini, konunun 2021 yılı programına konulduğu yanıtını aldıklarını belirterek, “Mümkün olan ilk zamanda asfaltlama çalışmasının yapılmasını istiyoruz” dedi.

Bodrum’da liman bölgesinden şehir merkezine uzanan ana yollardan biri olan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi, Mart 2015’te, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yetkili olduğu alanlar arasına dahil edildi. Yöre halkının dört yılı aşkın süredir beklediği asfaltlama çalışması, bu süre içinde yapılmadı.

Bölge sakinlerinin, T24 ile de paylaştıkları açıklamada, özetle şu görüşler dile getirildi: “Bu yıl Bodrum Belediyesi alışkın olmadığımız şekilde iyi çalıştı, çalışıyor. Bodrum çok dağınık bir alana yayılmış olmasına rağmen, en ücra köşesine kadar yollar asfalt yapıldı. Bodrum Belediyesi’nin yaptığı işler bununla sınırlı değil. İlk defa Bodrum’da her isteyen istediği gibi ev yapamıyor. Sıkı denetim var. Sokaklarda temizlik işçileri arttı. Çöp kutuları caddelerde gelişigüzel konulup pislik saçmıyor. Aksine çöp kutuları yeşil suni çimlerle kaplanmış, şık duruyor. Kavşakların yeşillendirilmesi ve renkli çiçeklerle süslenmesi gözden kaçmıyor. Bodrum bu yıl begonvillerle süslenmiş. Bodrum’un her tarafı böyle mi? Ne yazık ki hayır. Mesela Bodrum’un protokol yolu sayılan Dr. Mümtaz Ataman Caddesi tam anlamıyla patates tarlasını andırıyor. Apartman tabir edilen büyük gemilerin getirdiği binlerce paralı turist gemiden inince limandan şehir merkezine alışveriş için bu caddeyi kullanıyor. Dr. Mümtaz Ataman Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı. Yani Bodrum Belediyesi istese de buraya asfalt dökemez. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün verdiği klişe cevap ‘Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’nde MUSKİ’nin çalışması olacak. Bu çalışma bitince asfaltlanacak.’ Gürün’ün her yılki klasik bu cevabına alıştık. Sayın Gürün, MUSKİ kime bağlı, size bağlı. Dört yıldır hep MUSKİ’yi gerekçe gösterip bu caddeyi asfalt yapmıyorsunuz. MUSKİ’ye ‘Bunu neden yapmıyorsunuz’ sorusunu niçin sormuyorsunuz? MUSKİ size bağlı, bunun yaptırılması talimatını siz vereceksiniz. Bodrumlular, Dr. Mümtaz Ataman Caddesi’ndeki Büyükşehir’in bu ilgisizliğini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na taşımak istiyor.”

Ahmet Aras: İlettik, ilk zamanda istiyoruz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uzun süredir tepkilere neden olan güzergâhın asfaltlanmasına ilişkin talebi Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiklerini bildirdi. Aras, T24’e şu açıklamayı yaptı: “Bodrum Belediyesi olarak biz bahse konu güzergâhın asfaltlanması talebini Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ilettik. Sn. Başkan Osman Gürün, 2021 yılına programladıklarını, ilk fırsatta gerçekleştirileceğini bize iletti. İki kamulaştırma sebebi ile bu seneye yetişmeyeceği bilgisi bize iletildi. Mümkün olan ilk zamanda asfaltlama çalışmasının yapılmasını istiyoruz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün (ortada) ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras