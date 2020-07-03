Bodrum'da plajlara serilen beyaz kum 'kuvars' çıktı; silikozis hastalığına neden oluyor

Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) laboratuvarlarında yapılan analizde, Bodrum'un plajlarında kullanılan beyaz kumun silis (kuvars) kumu olduğu ortaya çıktı. Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey, silis kumlarının insan sağlığına zararlı olduğunu açıkladı.

Bodrum ilçe genelindeki bazı sahillere 'beyaz kum' diye kuvars tozu döküldüğü yönündeki şikâyetler üzerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada, bu tozların Yalıkavak, Gündoğan, Küçükbük, Bitez ile Torba mahallerinde turizm sezonu öncesinde sahile döküldüğü ve doğal alana iş makineleri ile müdahale edildiği tespit edildi. Sahilden numune alan ekipler, bölgedeki site, tatil köyü, rezidans, restoran, beach kulüp ve otellerde inceleme yapıp, tutanak tuttu.

"Kuvarsın solunması sonucu silikozis denilen hastalık olmaktadır"

Tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletileceği ve tahlillerin ardından işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Plajların eski haline getirilmesi için de işletme yetkililerine uyarılar yapıldı.

Sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eşref Atabey şunları ifade etti: "Kuvars (silüs) kumunun plajda kullanılması başta insan sağlığı ve ekonomik rolü nedeniyle doğru değildir. Kuvars kristalleri tozlarının solunması sonucu silikozis denilen bir pnömokonyoz türü hastalık olmaktadır. Kuvars tozu akciğerlerde fibrozise yol açabilir. Akciğerlerde harabiyet oluşur. Plajda bu kum üzerinde zaman geçirenler, özellikle çocuklar etkilenebilir."