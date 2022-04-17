Bodrum'da orman ve makilik yangını 6 saat sonra kontrol altına alındı: "Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 6 saat sonra kontrol altına alındı.



Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. 6 saat süren çalışmaların ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre toplam 2,5 hektarlık makilik ve bozuk orman zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.



Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı, yukarıda çok fazla. Şu an itibarıyla büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediliyor, genel itibarıyla yangın kontrol altına alındı. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Alevler, eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi. Ancak bu evlerde yaşayan yok" dedi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da "Rüzgârın etkisiyle yangın, Yakaköy'den Dereköy Dedeler mevkisine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan" diye konuştu. (DHA)