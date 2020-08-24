Bodrum'da 'maske teftişi' yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Durum korkutucu, hatta felaket boyutlarında!

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında Bodrum'da kendince gerçekleştirdiği maske teftişinden çıkardığı sonuçları aktardı. "Durum korkutucu. Hatta felaket boyutlarında" diyen Müftüoğlu, "İşi daha da ileri taşıyanlar, “saygısızlık noktası”na götürenler bile var" dedi.

Müfüoğlu bugünkü köşesinde şu satırlara yer verdi:

"Maske teftişinden çıkardığım net sonuç şu: Durum korkutucu. Hatta felaket boyutlarında. Maske takmama konusunda herkesin bir direnç nedeni, bir sebebi, bir bahanesi var. Kimi sıkıldığından, bunaldığından, kimi işe yaradığına inanmadığından, kimi de aşırı sıcaktan şikâyet edip maskesini takmıyor. İşi daha da ileri taşıyanlar, “saygısızlık noktası”na götürenler bile var. Mesela Bodrum’da akşam yemeği için gittiğimiz bir restoranda “maskesini boynunda taşıyan” garsona niye maske takmadığını sorduğumuzda hiç çekinmeden masada oturan bizlere “Siz niye takmıyorsunuz!” yanıtını verebildi. Özetle, durum vahim.

Peki konforu arttırmak için neler yapılabilir? Uzmanlardan gelen ilk öneriler şunlar:

1. Renk meselesi önemli: Açık renk maskeler, koyu/siyah maskelere oranla daha az sıcaklık hissiyatı veriyor, bizi daha serin tutabiliyor.

2. Doku önemli bir ayrıntı: Pamuk ve bambu bazlı maskeler nefes alıp vermeyi kolaylaştırdıklarından diğerlerinden daha konforlular. Daha serin tutuyorlar. Ne var ki bu tür pamuk maskeler çok kolay ve çabuk nemlenebiliyor. Bu nedenle sık sık değiştirilmeleri gerekiyor.

3. Maskenizi soğutabilirsiniz: Aşırı sıcağa karşı maske ile oluşabilecek ısınmayı önleyebilecek basit önlemlerden biri de kullanmadan önce o maskeyi buzlukta/buzdolabında iyice soğutmak olabilir!

4. Makyajdan kaçının: Eğer maske takmadan önce makyajdan kaçınırsanız, ağır makyaj malzemeleri yerine su bazlı nemlendiricileri kullanırsanız işiniz biraz daha kolaylaşabiliyor.

5. Hyalüronik asit kullanın: Dermatologlar buzdolabında soğutulmuş nemlendirici gücü yüksek “hyalüronik asit” bazlı kremleri yüzünüze sürdükten sonra maskenizi takmanın da sizi daha serin tutabileceğinin altını çiziyor.

6. Sıcakta dolaşmayın: Maskeniz ile dışarı çıktığınızda mümkün olduğunuzca serin saatleri tercih edin. Özellikle baş dönmesi, nefes darlığı, organ yetmezliği, sıcağa aşırı duyarlılık gibi sorunlarınız varsa sıcak ortamlarda maskenizle dolaşmaktan vazgeçin, serin bir ortamda dinlenin.

7. Nemlenince değiştirin: Çok önemli bir ayrıntı daha: Serinlemek için maskenize soğuk su dökmek, şu veya bu nedenle maskenizi ıslatmanız onların virüsü filtreleme yeteneklerini sıfırlayabiliyor. Bu nedenle hangi maskeyi takarsanız takın, serinlemek için maskelerinizi ıslatmayın. Nemli maskeleri de dahil hemen değiştirmeyi ihmal etmeyin."

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