Bodrum'da Kristina Novytska evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ukraynalı Kristina Novytska, elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu.

Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Novytska'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Novytska'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"En son yemek siparişi verdi"

İddiaya göre, sitenin güvenlik görevlisi Ramazan Aşkın (65), kiraladığı villada 6 aydır yaşayan Kristina Novytska'nın 30 Aralık'ta kargosu geldiğini belirtip, "Evine götürdüm. Ancak zile basmama rağmen açan olmadı. Kendisini evde bulamayınca, sitenin girişindeki güvenlik kulübesine bıraktım. Dışarıdaymış, saat 19.30 gibi döndü. Nerede olduğunu sordum, 'Dışarıda gezdim' dedi. Kargosu geldiğini söylediğimde sevindi, teşekkür etti.

Kargosunu alıp, kaldığı villaya döndü. Bir daha da kendisini görmedim. En son gördüğümde üzerinde beyaz montu vardı, güzel giyinmişti ve güler yüzlüydü. Yüzünde şişlik, morluk gibi herhangi bir şüpheli durum da yoktu. Sitemize girip, çıkan herkesin sürekli olarak kaydı tutuluyor. Kayıtlardan en son 31 Aralık Perşembe günü öğle saatlerinde yemek siparişi verdiğini belirledik. Ben o esnada başka bir yerdeydim. Kaydı başka bir arkadaşımız tutmuş. Sık sık memleketi Ukrayna'ya giden bir site sakiniydi" dedi

Annesi Muğla'ya geldi

Novytska'nin Ukrayna'da emlakçılık yapan annesi Helina Novytska'nın acı haberi alıp, bugün Muğla'ya geldiği, yapılacak otopsinin ardından kızının cenazesini toprağa verilmek üzere ülkesine götüreceği öğrenildi.

DHA