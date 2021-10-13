Bodrum'da kiralar 10'a katlandı: 45 metrekare ev 5 bin lira!

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Muğla Bodrum'un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları da 3 yıl içerisinde 10 kat arttı. Bazı otel ve özel sektör çalışanlarının yavaş yavaş Bodrum'u terk ettiği öğrenildi. Birçok kamu personelinin de tayin istediği belirtiliyor.

Bodrum'da geçtiğimiz yıl 45 metrekare bir evin aylık kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken, bu yıl en düşük bir evin kirası 5 bin liraya çıktı. Bu durum karşısında kiracılar mağduriyet yaşamaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ev kiralarının yüksek olması nedeniyle Bodrum'da çalışacak kimsenin kalmayacağını söyledi. Aras, son dönemlerde kiralardaki artışın ister istemez ilçede hizmet veren memurları, işçileri ve esnafı muzdarip ettiğini belirtti.

Başkan Aras, ''Bu insanlar oturacak ev bulamazlarsa kirayı ödeyemezlerse o zaman Bodrum'da çalışmak istemeyeceklerdir'' diye konuştu.

"Hazine arazilerine lojman yapılsın"

"Bodrum'da hizmet veren kamu personellerine lojman yapılsın" diyen Aras "Hazine arazilerinden, Milli Emlak'a ait arazilerden belli bir bölümünün lojman yapılmak üzere kesinlikle kamuya ayrılması lazım" şeklinde konuştu.

Turistlere hizmet eden turizm çalışanlarının şartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Aras, turizm çalışanları için işletmelere de şöyle seslendi:

''Çalışanların konakladıkları yerlerin verdiği hizmete uygun olması lazımdır. Siz turizm çalışanını, dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet eden arkadaşlarımızı bir konteynerde yatırıyorsanız ve hak etmedikleri bir şekilde konaklatıyorsanız bunda da bir problem var demektir.''

Ev sahiplerinden de bir ricası olduğunu belirten Bodrum Belediye Başkanı Aras, ''Belli kiralarda uzun süredir oturan kiracıları var. Kiracılarını çıkarıp 10 katına 20 katına çıkarıp yeniden kiraya vermeyi düşünmesinler. Bu durumun bir mevzuatı, kuralı ve kaidesi var" dedi.