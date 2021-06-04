Bodrum'da iki gün süren Nazım Hikmet anmasına büyük ilgi: "Artık Bodrum kültür ve sanatla anılacak"

Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet, aramızdan ayrılışının 58. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve iki gün süren bir programla anıldı. Zülfü Livaneli, Nebil Özgentürk, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Genco Erkal gibi isimler başta olmak üzere birçok sanatçının katıldığı etkinlikler büyük beğeni topladı. Hem yüz yüze hem de çevrimiçi yapılan etkinlikleri değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık Bodrum kültür ve sanatla anılacak. Binlerce yıllık tarihe sahip olan Bodrum'u kültürün ve sanatın kenti yapacağız" dedi.

Anma etkinliklerinin ilk günü, Umurça Parkı'ndaki Nazım Hikmet heykeli ve Nazım'ın adının verildiği kütüphane açılışı ile başladı. Program, moderatörlüğünü Nebil Özgentürk'ün gerçekleştirdiği; Zülfü Livaneli, Muzaffer Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı "Nazım'la Yürümek" isimli söyleşiyle devam etti. Programın ilk günü, Özgür Kıyat'ın "Şarkılarla Nazım" dinletisinin ardından sona erdi.

Etkinliklerin ikinci gününde fotoğraf sanatçısı İbrahim Demirel'in "Şiirin Yüzleri Ankara" ve "Nazım Hikmet Takvimleri" sergilerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından program "Yaşama Dair" şiir ve söyleşi programı iledevam etti. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir-söyleşi programının konukları Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Mahmut Temizyürek, Zerrin Taşpınar, Salih Bolat ve Başkan Ahmet Aras'tı. Bu program da, Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı. Anma etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda Heykeltraş Murat Daşkın elinden çıkan Nazım Hikmet heykeli açılışıyla devam etti.

Burada Başkan Aras kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Yapmak istediğimiz sadece bu değil. Sadece heykel açmak değil. Yapmak istediğimiz bizim ulu önderimizin de şahsında, Nazım gibi büyüklerimizin hatıralarını yaşatmak.

Onların fikirlerini ölümsüzleştirmek amacıyla bunları yapıyoruz. Bu büyük insanların fikirlerdeki yerinin perçinlenmesi için yapıyoruz. Gençlerin, çocukların onları tanıması için yapıyoruz. Bu büyük insanlar varlıklarıyla, geçmişte yaptıkları katkılarla bizleri bir araya getirebilen insanlar. Bu mücadelemiz sürecektir. Onların ışığı bize yol gösterecektir." dedi.

"Bodrum çok değerli bir yer; değerini kültürle, sanatla artırmak istiyorum"

Nazım Hikmet'i anma etkinliklerinin finali ise Genco Erkal'ın "İnsanlarım..." adını taşıyan Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi'ndeki günlerini anlatan tek kişilik gösterisiyle yapıldı. Pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlı sayıda izleyiciyle Umurça Parkı'nda yapılan gösteri büyük beğeni topladı. Yurttaşlar Büyük Şair'in hayatından bir kesiti Türkiye'nin yetiştirdiği ne büyük sanatçılardan olan Genco Erkal'ın oyunu aracılığıyla izleme imkanına sahip oldu.

İki gün süren etkinliklerin final gecesinde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genco Erkal'a performansı için teşekkür ederek "Nazım ancak bu kadar güzel anlatılırdı. İki gün boyunca süren birbirinden kıymetli etkinliklerimiz bu gece taçlandı. Nazım'ın ruhu adeta Bodrum'u kapladı. Bodrum bu tür etkinliklere bundan sonra daha fazla ev sahipliği yapacak.

Bodrum çok değerli bir yer. Taşı, toprağı her anlamda çok değerli. Arsaya, araziye milyonlar ödeniyor. Bizler o yerleri insanlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Kültüre, sanata, bilime, felsefeye, müziğe açmak istiyoruz. Bu alanların insanlarla dolmasını istiyoruz. Değeri insanla, bilimle, sanatla, edebiyatla ölçülsün istiyoruz. Bu alanları bizimle birlikte sanata ve insana açan, bu çalışmalarımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.