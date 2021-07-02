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Çevre

Bodrum'da deniz dibi temizliği: 344 kilogram atık çıkarıldı

02 Temmuz 2021 19:45

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

"Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Güvercinlik Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Dalgıçlar, yaklaşık iki saat süren çalışmada, metal, demir, balıkçı malzemeleri, cam ve plastik şişelerin bulunduğu 344 kilogram atık çıkardı. Kıyıya çıkarılan atık malzemeler, bir süre sahilde sergilendikten sonra, geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Belediye ekiplerinin deniz dibinde yaptığı çalışmalara bölgede bulunan vatandaşlar ve öğrenciler de sahilden destek verdi. (AA)

MuğlaBodrumdeniz dibitemizlik
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