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Bodrum’da beklenen yağış başladı; perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Muğla’da aralıklarla yağış başladı

01 Şubat 2022 17:12

Muğla’nın Bodrum’da ilçesinde aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Ekiplerin, sel ve su baskını ihtimaline karşı teyakkuza geçtiği bildirildi.

Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, zaman zaman etkisini arttırdı. Yağış günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara sığındı.

Yağış sebebiyle ana arterlerde ufak çaplı su birikintileri oluştu. Sürücüler, su birikintileri sebebiyle dikkatli şekilde ilerledi.

Bodrum ve Muğla’da sağanak yağış perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek. Olabilecek sel ve su baskınına karşı belediye birimleri, teyakkuza geçti.

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