Bodrum'da alkollü olduğu belirtilen yaya, motosiklete çarptı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu belirtilen Y.B., koşarak yolun karşısına geçmek isterken seyir halindeki motosiklete çarptı. Yaralanan kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bodrum’a bağlı Konacık mahallesindeki Jandarma Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan 34 yaşındaki Y.B., 48 AGZ 101 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yere düşen Y.B., yerden kalkamadı. Y.B., daha sonra çevredeki vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen polislere verdiği ifadede, “Ben normal yolumda seyrediyordum. Birden önüme atladı ve bana çarptı. Sonra aşırı alkolü olduğunu gördük, ambulans çağırdık. Allah’tan önemli bir şeyi yok. Ancak kendisini otomobilin altına atsaydı durum daha kötü olabilirdi” dedi. (ANKA)