Bodrum'daki orman yangınında otellerden yaklaşık 3 bin kişi, deniz yoluyla tahliye edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik köyündeki asırlık Halep çamı ormanların bulunduğu alanda birkaç noktada aynı anda başlayan yangın, yaklaşık 3 bin turistin bulduğu turistik tesislerin içine kadar girdi. Yangın nedeniyle korkulu anlar yaşayan yaklaşık 4 bin 500 turist ve otel çalışanı, onlarca tekne, bot ve sahil güvenlik botları tarafından karaya taşınarak yanmaktan son anda kurtarıldı. Baygınlık geçiren onlarca turist, karada bekleyen ambulanslarda tedavi edildi.

Güvercinlik’in Kuyucak Mevkii’nde saat 15:00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. Otellerin içine kadar girip sahildeki şezlong, şemsiye, bar ve çardakları yakan alevler, turistlere korkulu anlar yaşattı

Yüzlerce otel personeli yangına bahçe hortumları, damacanalar, kazma küreklerle müdahale etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 12 itfaiye aracı, 18 arazöz, 3 iş makinası ve yaklaşık 100 orman işçisinin görev aldığı söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek verdi.

Turistler tekne, bot ve sahip güvenlik ekiplerince denizden tahliye edildi

Alevlerin lüks otelin bahçesine ve plajına girmesi ile büyük panik ve korku yaşadı. Otelleri Bodrum’a bağlayan karayolunun alevler nedeniyle kapanmasından ötürü ekipler uzun süre otele ulaşamadı. Yaklaşık üç bin turist ile bin 500’e yakın otel personeli, alevlerden uzak bir noktada toplanırken Güvercinlik, Torba ve Gölköy limanından hareket eden onlarca balıkçı ve tur teknesi, lastik botlar, jet skiler ve sahil güvenlik botları, otelin sahiline gelerek turistleri 1,5 mil uzaklıktaki Güvercinlik sahiline ulaştırdı.

12 kişi yaralandı, karaya çıkarılan turistler baygınlık geçirdi

Alevlere müdahale eden 12 otel personeli yaralanırken tekne ve botların kurtardığı turistlerden 16 tanesi baygınlık geçirdi. Yaralılar ve baygınlık geçirenler, karada bekleyen ambulanslarda tedavi altına alındı. Üç turistin ambulans ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bazı turistlerin, otelden ayrılırken yanlarına bavullarını aldıkları görüldü.

Balık çiftliği tesisi zarar gördü

Jandarma, polis ve trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangında yaklaşık 40 hektarlık alan kül olurken yangının birkaç noktada birden çıktığı belirtildi. Güvercinlik sahilinde bulunan özel bir şirkete ait balık çiftliğinin yem ve kuluçkahanesinin bir bölümü yanarak zarar gördü. Yaklaşık 3 saatte kısmen kontrol altına alınabilen yangın ile ilgili soğutma çalışmaları devam ederken karaya çıkarılan turistler ilçedeki muhtelif otellere yönlendirildi. (ANKA)