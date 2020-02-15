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Bodrum’da 10 ayda 353 kaçak yapı yıkıldı

14 bin 436 ihbarı değerlendiren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası işlemi yaptı

15 Şubat 2020 15:44

Muğla’nın Bodrum ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Aras’ın 19 Nisan 2019 tarihinde başlattığı kaçak yapılaşmayla mücadelede belediyeye bu güne kadar tam 14 bin 436 ihbar yapıldığı ortaya çıktı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemi gerçekleştirdi.

Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı Belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Bodrum halkının belediyenin çağrı merkezi ile WhatsApp iletişim hattına yaptığı kaçak yapı ihbarı çığ gibi büyüdü.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, belediye yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 14 bin 436 ihbarı değerlendirip 10 ayda 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemlerini gerçekleştirdi.

17 bina vatandaşlar tarafından yıkıldı

Ocak 2020’den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17’si vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı. Bodrum Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yapılan yıkımlar arasında 1500 metrekare büyüklüğe sahip 3 katlı bir bina da bulunuyor.

"Hepimiz bodrumu korumak zorundayız"

Belediye Başkanı Aras yaptığı yazılı açıklamada “Bodrum'un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin çağrımızı yaptık, vatandaş bize bu konuda çok destek oldu. Şimdi esnafa da aynı çağrıyı yaptık. Kentimizin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmecimiz tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak. Bodrum'u güzelleştirmek, özgün yapısına kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bodrum ile ilgisi olmayan yasal olmayan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyecek. Hepimiz Bodrum'u korumak zorundayız” dedi.

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