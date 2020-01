Bodrum Cup'ta 29'uncu kez yelken açılacak

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 16-21 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan, deniz festivali ve yelken yarışı organizasyonlarından The Bodrum Cup, 29\'uncu kez start alacak.

Bodrum\'da bu yıl 16-21 Ekim arasında 29\'uncu kez start alacak The Bodrum Cup için Frame Suites Bodrum\'da basın toplantısı düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı CHP\'li Mehmet Kocadon, The Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve çok sayıda basın mensubu toplantıya katıldı. Organizasyonda yarışmacılar, altı gün boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve katamaran kategorilerinde yarışacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, IMEAK Deniz Ticaret Odası, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Denizciler Derneği, TÜRSAB ve Türkiye Yelken Federasyonu\'nun (TYF) katkılarıyla gerçekleşen organizasyona, 150 teknede yaklaşık 1500 yelkenci ile 4 bine yakın misafir yolcunun katılması bekleniyor.

16 Ekim\'de yarışın startının veren geleneksel kampananın çalmasının ardından, 17 Ekim\'de sabah saat 10.00\'da Bodrum-Kissebükü startı ile denize açılınacak. 18 Ekim\'de Kissebükü-Bodrum, 19 Ekim\'de Bodrum-Yalıkavak, 20 Ekim\'de Palmarina-Gümüşlük, 21 Ekim\'de Gümüşlük-Palmarina etabı yapılacak.

Bodrum Belediye Başkanı Kocadon, \"Amacımız, bu dünyada konuşulur hale gelen yarışlarımızın her sene biraz daha çıtasını yükselterek, farklı bir yerlere taşımaktır. Kolay değil, 29 yıldır bu yarışlar yapılıyor. Perdenin ön yüzünden bakıldığında her şey çok kolaymış gibi gelir, ama perdenin arka yüzünde müthiş bir ekip çalışması, müthiş hazırlıklar vardır. Önemli olan dünyaya ve Türkiye\'ye mal olmuş yarışlarımızı en güzel şekilde yapabilmek ve tamamlayabilmek. Bu aynı zamanda Bodrum\'un bir kültürüdür, bizim ahşap yat yarışlarımızın hepsi balıkçı ve süngerci kayıklarından bugüne gelmişlerdir. O günün balıkçı ve süngerci kayıkları o kadar güzel bir gelişme sergilemiştir ki, Akdeniz çanağında hepsi birer kuğu gibi şu anda ülkemizi temsil etmektedir. Hatta zaman zaman rekabet öyle kızışmaya başladı ki, son günlerde basında özellikle Yunan adalarına çıkışlarda yaşadığımız sıkıntıları görüyorsunuz. Esasında bu sıkıntılarda yatan tek neden, güzel Bodrum guletlerinin dünyaya ve mavi yolculuğa deniz turizmine damga vurmasıdır. Daha doğrusu da ekonomik güç savaşıdır. Bu arkadaşlar deniz turizminden daha fazla faydalanma savaşıdır. İnanıyorum ki gelecek yıl Türkiye\'de çok büyük ses getirecek gulet yarışlarına hazırlıklı olun diyoruz, biz bu yıl sadece gelecek yılın antrenmanını yapıyoruz\" dedi.

The Bodrum Cup Kurucusu Erman Aras ise, \"Bugün görüyoruz ki yelken başta olmak üzere bu yöremizin ekonomik olarak ciddi bir lokomotifidir. Bu sayede hem esnafımız 12 aya yayılan bir turizm mevsimi ile daha fazla kazanıyor ve programlarını da ona göre yapıyor. Bodrum Cup imece olarak yapılan bir organizasyondur. Binlerce kişinin küçük büyük katkısıyla gerçekleşiyor. Sonuçta da ortaya mükemmel bir başarı çıkıyor, hep birlikte de bu başarının hem gururunu yaşıyoruz, hem de bu tabloda başta ülkemiz olmak üzere çok güzel fotoğraflar veriyoruz. Umarım bu yıl yine başarılı bir organizasyon yaparız ve hepiniz Bu başarının sonuçları ile gururlanırız\" diye konuştu.

The Bodrum Cup 21 Ekim\'de Palmarina Bodrum\'da yapılacak ödül töreni ile sona erecek.



FOTOĞRAFLI