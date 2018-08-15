Bodrum Caz Festivali biletleri satışa çıktı

Geçtiğimiz sene başlayan ve büyük ses getiren Bodrum Caz Festivali, bu yıl da Bodrum’da caz rüzgarları estirmeye hazırlanıyor. 1-8 Eylül tarihleri arasındaki festival, özel mekanların yanı sıra Antik Tiyatro ve Osmanlı Tersanesi gibi Bodrum’a değer katan tarihi mekanlarda gerçekleşecek.

Biletler satışa çıktı

Bodrum Caz Festivali’nin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı. Eylül’de caz rüzgarları estirmeye hazırlanan festivalin, ayrıntılı program ile ilgili detayları organizasyonun internet sitesinden ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

Festivalin biletleri 13.08.2018 tarihinde Biletix web sitesi üzerinden satışa çıktı. Biletler Biletix satış noktaları Oasis AVM İmge Kitapevi ve Yalıkavak Marina Biletix gişesinden ve konser girişlerinde de temin edilebilecek. Festival biletleri 45 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabilir, Off Gümüşlük konserlerine rezervasyon 0538 921 53 54 numaralı telefondan yaptırılabilir.

Kimler sahne alacak?

Festival, 1 Eylül’de Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası Solist: Sibel Köse konseri ile Bodrum Belediye Meydanı’nda açılış yapıyor.

4 Eylül’de ‘Yeni Nesil Kütüphane’ sloganı ile ZAI, Yıldız İbrahimova & Kaan Bıyıkoğlu konserine ev sahipliği yapıyor. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan Kenan Doğulu İhtimaller konseri ile festivalin Pop&Caz temasının altı çiziliyor.

5 Eylül’de İsrail Büyükelçiliği’nin destekleri ile ülkemize gelen Shalosh Trio, Yalıçiftlik Stella Jazz Club’da sahne alıyor.

6 Eylül’de yine Bodrum Belediye Meydanı’nda BAU Genç Caz Orkestrası konseri halka açık olarak gerçekleştirilecek.

Kempinski Hotel Barbaros Bay ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri 7 Eylül akşamı gerçekleşiyor.

Festival, yine Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Solist: Jülide Özçelik konseri ile 8 Eylül akşamı meydan sahnesinin kapanışını yapacak.

Off Gümüşlük konserleri

Bodrum Caz Festivali, bu yıl da programına kulüp konserlerini dahil ederek renkli gece konserlerine imza atacak. Off Gümüşlük’te festival boyunca hemen her gün etkinlikler gerçekleşecek.

1 Eylül’de Şenay Lambaoğlu, 2 Eylül’de Söyleşi: Pop ve Caz Üzerine Konuşmacılar: Cüneyt Özdemir & Özlem Oktar Varoğlu, 2 Eylül’de İlhan Erşahin İstanbul Sessions, 3 Eylül’de Nükhet Duru Sings Jazz, 5 Eylül’de Fahir Atakoğlu, 6 Eylül’de Ayşe Sicimoğlu Quartet, 7 Eylül’de Greg Lamy Trio, 8 Eylül’de İstanbul Funk Unit ve 9 Eylül’de Fazıl Say Şarkıları – Güvenç Dağüstün&Ece Dağıstan etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Off Gümüşlük’te caz dolu geceler yaşanacak.

Festival süresince sergiler de düzenlenecek

Festival programı konserler ile beraber üç sergi de içeriyor. BODFAD sanatçılarının çektiği fotoğraflardan oluşan Bodrum Caz Festivali 2017 Fotoğraf Sergisi Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi’nde 5 Eylül tarihinden itibaren gezilebilecek.

Caz Derneği Onursal Üyesi Reşat Demirkol ve Atilla Atala’nın fırçasından caz ustalarının portrelerinin sergilendiği ‘Cazın İmgeleri’ Sergisi Yalıkavak’ta bulunan Mine Sanat Galerisi’nde festival kapsamında 1 Eylül’de gerçekleşecek olan kokteyl ile açılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü öğrencileri arasında yapılan Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Sergisinde öğrencilerin eserleri 1-9 Eylül tarihleri arasında OASIS AVM Sümbül Sokak’ta görülebilir.

Festivale destek büyük

Festivalin kurumsal destekleri arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bodrum Belediyesi, İsrail ve Lüksemburg Büyükelçilikleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Europe Jazz Network yer alıyor.

Konser sahipleri arasında Off Gümüşlük, AYADA Maldives, Kempinski Barbaros Reserve Residences, Renault-MAİS, ZAI ve Korev bulunuyor.

TAV, Bodfad, Securitas, Travelium&Bob Vale, Mine Sanat Galerisi, Oasis AVM, Stella Jazz Club ve Bodrum Marina Osmanlı Tersaanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi festivale katkı sağlayanlar arasında yer alıyor.