Bodrum Caz Festivali başlıyor; işte program...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali'nde ünlü caz ustaları ve grupları sahne alacak. 1 Eylül'de başlayacak festival, 17 Eylül'e dek sürecek.
Konserler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Of Gümüşlük Caz Sahnesi, Katamaran'da gerçekleşecek. Festival kapsamında Caz Fotoğrafları Sergisi de düzenlenecek.
Küratörlüğünü Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun yaptığı festivalde İstanbul Funk Unit, Eva Klesse Quarted, Raci Pişmişoğlu, BS Quarted, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Caz Orkestrası, Sibel Köse, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Ömür Göksel, Ferit Odman Quintet, Ayşe Sicimoğlu New Music, Çağıl Kaya, Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo, Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook, Ece Göksu Quartet, Neşet Ruacan, Jülide Özçelik ve Jehan Barbur sahne alacak.
Festival programı şöyle:
1 Eylül - 19:30
Murat Arkan - Michael Franks Project
Oasis AVM
4 Eylül - 22:00
Istanbul Funk Unit
Off Gümüşlük
5 Eylül - 22:00
Eva Klesse Quartet
Off Gümüşlük
6 Eylül - 22:00
Raci Pişmişoğlu MUS461
Off Gümüşlük
7 Eylül - 22:00
BS Quartet
Kefi Beach & Suites
8 Eylül - 22:00
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Sibel Köse
Bodrum Kalesi
9 Eylül - 21:00
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Bodrum Kalesi
10 Eylül - 21:00
Karsu
Bodrum Kalesi
11 Eylül - 19:30
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Ömür Göksel
Club Catamaran
11 Eylül - 22:00
Ferit Odman Quintet
Off Gümüşlük
12 Eylül - 20:00
Ayşe Sicimoğlu New Music
Su Altı Arkeoleji Enstitüsü
12 Eylül - 22:00
Çağıl Kaya
Off Gümüşlük
13 Eylül - 22:00
Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo
Off Gümüşlük
14 Eylül - 22:00
Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook
Off Gümüşlük
15 Eylül - 22:00
Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan
Off Gümüşlük
16 Eylül - 21:00
Jülide Özçelik Bodrum Konseri
Bodrum Kalesi
17 Eylül - 22:00
Jehan Barbur
Off Gümüşlük