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Kültür-Sanat

Bodrum Caz Festivali başlıyor; işte program...

Festival, 17 Eylül'e dek sürecek

15 Ağustos 2017 16:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali'nde ünlü caz ustaları ve grupları sahne alacak. 1 Eylül'de başlayacak festival, 17 Eylül'e dek sürecek.

Konserler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Of Gümüşlük Caz Sahnesi, Katamaran'da gerçekleşecek. Festival kapsamında Caz Fotoğrafları Sergisi de düzenlenecek.

Küratörlüğünü Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun yaptığı festivalde İstanbul Funk Unit, Eva Klesse Quarted, Raci Pişmişoğlu, BS Quarted, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Caz Orkestrası, Sibel Köse, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Ömür Göksel, Ferit Odman Quintet, Ayşe Sicimoğlu New Music, Çağıl Kaya, Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo, Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook, Ece Göksu Quartet, Neşet Ruacan, Jülide Özçelik ve Jehan Barbur sahne alacak.

Festival programı şöyle:

1 Eylül - 19:30
Murat Arkan - Michael Franks Project
Oasis AVM

4 Eylül - 22:00 
Istanbul Funk Unit
Off Gümüşlük

5 Eylül - 22:00
Eva Klesse Quartet
Off Gümüşlük

6 Eylül - 22:00 
Raci Pişmişoğlu MUS461
Off Gümüşlük

7 Eylül - 22:00 
BS Quartet
Kefi Beach & Suites

8 Eylül - 22:00
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Sibel Köse
Bodrum Kalesi

9 Eylül - 21:00
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Bodrum Kalesi

10 Eylül - 21:00 
Karsu
Bodrum Kalesi

11 Eylül - 19:30 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Ömür Göksel
Club Catamaran

11 Eylül - 22:00 
Ferit Odman Quintet
Off Gümüşlük

12 Eylül - 20:00 
Ayşe Sicimoğlu New Music
Su Altı Arkeoleji Enstitüsü

12 Eylül - 22:00 
Çağıl Kaya
Off Gümüşlük

13 Eylül - 22:00
Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo
Off Gümüşlük

14 Eylül - 22:00
Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook
Off Gümüşlük

15 Eylül - 22:00
Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan
Off Gümüşlük

16 Eylül - 21:00
Jülide Özçelik Bodrum Konseri
Bodrum Kalesi

17 Eylül -  22:00
Jehan Barbur
Off Gümüşlük

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Bodrum Caz FestivaliTurkcell

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