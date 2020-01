Bodrum Caz Festivali başlıyor; işte program...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ilki düzenlenecek 1. Uluslararası Turkcell Bodrum Caz Festivali'nde ünlü caz ustaları ve grupları sahne alacak. 1 Eylül'de başlayacak festival, 17 Eylül'e dek sürecek.

Konserler, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği, Of Gümüşlük Caz Sahnesi, Katamaran'da gerçekleşecek. Festival kapsamında Caz Fotoğrafları Sergisi de düzenlenecek.

Küratörlüğünü Caz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Oktar Varoğlu'nun yaptığı festivalde İstanbul Funk Unit, Eva Klesse Quarted, Raci Pişmişoğlu, BS Quarted, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Caz Orkestrası, Sibel Köse, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Karsu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik, Ömür Göksel, Ferit Odman Quintet, Ayşe Sicimoğlu New Music, Çağıl Kaya, Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo, Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook, Ece Göksu Quartet, Neşet Ruacan, Jülide Özçelik ve Jehan Barbur sahne alacak.

Festival programı şöyle:

1 Eylül - 19:30

Murat Arkan - Michael Franks Project

Oasis AVM

4 Eylül - 22:00

Istanbul Funk Unit

Off Gümüşlük

5 Eylül - 22:00

Eva Klesse Quartet

Off Gümüşlük

6 Eylül - 22:00

Raci Pişmişoğlu MUS461

Off Gümüşlük

7 Eylül - 22:00

BS Quartet

Kefi Beach & Suites

8 Eylül - 22:00

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Sibel Köse

Bodrum Kalesi

9 Eylül - 21:00

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars

Bodrum Kalesi

10 Eylül - 21:00

Karsu

Bodrum Kalesi

11 Eylül - 19:30

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası feat. Ömür Göksel

Club Catamaran

11 Eylül - 22:00

Ferit Odman Quintet

Off Gümüşlük

12 Eylül - 20:00

Ayşe Sicimoğlu New Music

Su Altı Arkeoleji Enstitüsü

12 Eylül - 22:00

Çağıl Kaya

Off Gümüşlük

13 Eylül - 22:00

Can Çankaya & Kağan Yıldız Duo

Off Gümüşlük

14 Eylül - 22:00

Önder Focan Şallıel Brothers Funkbook

Off Gümüşlük

15 Eylül - 22:00

Ece Göksu Quartet feat. Neşet Ruacan

Off Gümüşlük

16 Eylül - 21:00

Jülide Özçelik Bodrum Konseri

Bodrum Kalesi

17 Eylül - 22:00

Jehan Barbur

Off Gümüşlük