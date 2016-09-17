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Bodrum Belediyesi, Kadıköy Belediyesi'ni uyardı: Hazır mısınız? Geri dönüyorlar!

Kadıköy Belediyesi, Bodrum Belediyesi'nin tweetine ilginç bir fotoğrafla yanıt verdi

17 Eylül 2016 19:40

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanlar için bir fırsata dönüştü. Tatil süresince İstanbul'dan en çok turist alan bölgelerden biri de Bodrum oldu. Bayram tatili sona yaklaşırken dönüş yapan tatilcilerin oluşturduğu trafik Kadıköy ve Bodrum belediyelerinin Twitter hesapları arasında esprili bir mesajlaşmaya neden oldu. 

Belediyenin resmi twitter hesabından atılan tweet'de tatilcilerin Bodrum'dan ayrılışını gösteren bir fotoğraf paylaşılarak açıklamasına da 'Hazır mısınız @kadikoybelediye ? Geri dönüyorlar...' yazıldı.

Bodrum Belediyesi'nin bu tweet'ine yanıt gecikmedi. Kadıköy Belediyesi bu tweet'e yanıt olarak ilginç bir fotoğraf kullandı ve üstüne 'Bu sabah gelenleri böyle karşıladık' diye yazdı.

İşte o mesajlaşma:

 

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