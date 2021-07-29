Bodrum Belediyesi ekipleri, hayvanlara yerinde müdahale etti

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede çıkan orman yangınının ardından veteriner hekimi, teknikeri ve tüm personeliyle harekete geçerek yangında zarar gören canlılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bodrum'da çıkan yangının ardından Bodrum Belediyesi'ne ait tüm ekipler, su tankeri, vidanjör, arazöz gibi araçlarla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ise veteriner hekimi, teknikeri ve tüm personeliyle yangın bölgesine gitti. Ekip, yangında zarar gören canlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaydedilen görüntülerde bir vatandaşın, veteriner hizmetleri ekiplerine "Altı tane de benim teknenin içinde var, durumları iyi. Yangın ilk başladığında alıp teknenin içine koyduk. Yine de siz bir bakarsanız daha iyi" dediği duyuldu.

Bir vatandaş ise "Yangın bu tarafa gelmeye başladı. Biz de hayvanları, yanmasınlar diye iskeleye aldık" dedi.