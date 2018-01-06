Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan imza şov

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ara transfer döneminde 4 futbolcuyla birden anlaşarak imza şov yaptı.

Yeşil-beyazlılar, İstanbulspor\'dan 23 yaşındaki sol bek Orhan Aktaş, aynı takımdan 32 yaşındaki santrfor Şaban Genişyürek, Nazilli Belediyespor\'dan 29 yaşındaki stoper Emre Balak ve Bandırmaspor\'dan 30 yaşındaki sol kanat Mesut Saray\'la anlaştı.

Gurbetçi savunma oyuncusu Orhan, Türkiye\'de daha önce Denizlispor\'da oynarken, adını Karşıyaka\'da duyuran golcü Şaban, Göztepe, Osmanlıspor, Manisaspor ve Denizlispor\'da da top koşturdu. Defans oyuncusu Emre, Samsunspor, Gençlerbirliği, Tavşanlı Linyitspor, Bucaspor, Kocaeli Birlikspor formaları giydi. Mesut ise Çanakkale Dardanelspor, Tavşanlı Linyitspor, Adana Demirspor, Elazığspor\'da görev aldı.

FOTOĞRAFLI