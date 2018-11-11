Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Utaş Uşakspor: 2-1

BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Hamit Basık (xx), Hakan Betaş (xx), Hakan Yoldaş (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Özgür İleri (xxx), Hüseyin (xx), Göksu (xxxx), Harun (xx) (Dk. 74 Samet xx), Orhan (xxx), İzzet (xxx), Seyid Ahmet (xx), Emre Balak (xx) (Dk. 71 Muhammet Aran xxx), Özgür Yılmaz (xxx), Cem (xx) (Dk. 84 Emre Şahin)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (x) - Ahmet (xx), Hikmet (xx), Nuri Melih (x), Semih (xx), Muhammed Rıdvan (x) (Dk. 63 Ekrem xx), Nurettin (x) (Dk. 74 Caner xx), Özgen (x), Murat (xxx), Tayfun (xx), Tayfur Emre (x)

GOLLER: Dk. 44 ve 63 Göksu (Bodrum Bld Bodrum), Dk. 72 Murat (Utaş Uşak)

SARI KARTLAR: Nurettin, Özgen (Utaş Uşak), İzzet (Bodrum Bld Bodrum)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Özgen (Utaş Uşak)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste 2\'nci galibiyetini evinde Utaş Uşakspor karşısında alırken rakibinin namağlup unvanına da son verdi: 2-1.

İlçe Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 44 ve 63\'üncü dakikalarda Göksu attı. Özgen\'in uzatmada kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişiyle tamamlayan konuk Utaş Uşak\'a Murat\'ın 72\'nci dakikadaki golü puan için yetmedi. Bu skorla Bodrumspor, puanını 21\'e çıkarırken 12\'nci haftada ilk kez yenilgiyle tanışan Uşakspor, aynı puanla kendini Play-Off hattının dışında buldu. Konuk Uşak taraftarı, Bodrum İlçe Spor Güvenlik Kurulu\'nun kararıyla tribüne alınmadı.