Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tokatspor: 2-1

Hülya ELTEŞ/BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Sefa Özcan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin Fırat (xxx)- Mehmet Bağlı (xx) (Dk. 62 Harun xx), Erhan (xxx) (Dk. 85 Tufan Zahid), Muhammed Akarslan (xx), Emre (xxx), Salim (xx), Mehmet Albayrak (xx), Muhammet Aran (xx), Medeni (xx), Mert (xx) (Dk. 46 Emrah xx), Celal (xxx)

TOKATSPOR: Vedat (x)- Hasan (xx), Murat Cömert (xx), Ömercan (xx), Burak (x) (Dk. 67 Murat Can x), Alperen (xx), Enes (xx), Emre Hasan (x) (Dk. 82 Yaşar x), Mehmet (x), Nezir (xx), Hakan (x) (Dk. 53 Recep x)

GOLLER: Dk.34 Emre, Dk.83 Celal (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk.90 (Penaltı) Ömercan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Mert, Muhammed Akarslan, Celal, Mehmet Albayrak, Muhammet Aran (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Murat Cömert, Muratcan, Nezir (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 7 maçlık galibiyet hasretine evinde Tokatspor\'u 2-1 yenerek son verdi. Bodrum\'un 34. dakikada Emre ve 83. dakikada Celal\'le attığı gollere konuk ekip 90. dakikada Ömercan\'ın penaltısıyla yanıt verebildi. Bu skorla 8 puana ulaşan Bodrumspor, düşme hattından uzaklaştı.

24\'üncü dakikada gelişen Bodrum atağında sağ kanatta Erhan, Celal\'le verkaç yaparak kaleye vurdu. Kaleci Vedat gole engel oldu.

32\'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Muhammed Akarslan ortaladı, Emre topun gelişine voleyi vurdu: 1-0.

İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

83\'üncü dakikada fark 2\'ye çıktı. Muhammed Akarslan\'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Celal kafayla topu ağlara yolladı: 2-0.

90\'ıncı dakikada gelişen Tokatspor atağında Recep, ceza sahasında Bodrumlu Salim\'in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı Ömercan gole çevirerek skoru belirledi: 2-1.

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