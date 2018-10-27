Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer: 1-3

BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Murat Taşçıkar (xx), Adem Şahan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Özgür İleri (xx), Emre Şahin (x), Samet (x) (Dk. 66 Ozan Sol xx), Şaban (x), Seyid Ahmet (xx), Cem (x) (Dk. 77 Harun xx), Orhan (xx), Medeni (x), Muhammet (xx), Özgür Yılmaz (x)

SARIYER: Ali (xx) - Feyyaz (xx), Yaser (xxx) (Dk. 82 İskender), Nuri Fatih (xxx), Alim (xxx) (Dk. 90 Kerem), Özgür (xxx), Abdullah Karmil (xxx), Ali Kuçik (xx) (Dk. 71 Abdullah Topkara xx), Hüseyin (xxx), Ozan (xxx), Adem (xx)

GOLLER: Dk. 13 Özgür, Dk. 32 Yaser, 90+1 İskender (Sarıyer) - Dk. 43 Cem (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Medeni, Şaban, Seyid Ahmet (Bodrum Bld Bodrum) - Yaser, Özgür (Sarıyer)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezona iyi başladıktan sonrü düşüşe geçen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste 3\'üncü yenilgisini evinde lider Sarıyer\'den aldı: 1-3. İlçe Stadı\'nda oynanan karşılaşmada 13\'üncü dakikada Özgür ve 32\'nci dakikada Yaser\'in golleriyle yenik duruma düşen Bodrum, Cem\'in 43\'üncü dakikada attığı golle umutlansa da 90+1\'inci dakikada İskender\'in golü skoru belirledi.

Bu sonuçla yeşil-beyazlılar 15 puanda kalırken son 4 maçını kazanan Sarıyer 26 puanla koltuğunu korudu.