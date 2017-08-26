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Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sarıyer: 1-0

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Anıl Usta (xxx), Ahmet Ulu (xxx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin (xx)- Erkan (xx), Agah (xx), Uğur (xxx), (Dk

26 Ağustos 2017 22:58

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Yiğit Peşin (xxx), Anıl Usta (xxx), Ahmet Ulu (xxx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin (xx)- Erkan (xx), Agah (xx), Uğur (xxx), (Dk.84 Medeni), Tufan Zaid (xx), (Dk.46 Emre xx), Muhammed Akarslan (xx), (Dk.63 Salim xx),Tolga (xx), Erhan Karayer (xx), Muhammet Aran (xxx), Mert (xx), Çağrı (xxx), 
SARIYER: Serdar (x)- Serkan Yalçın (x), Yaser (xx), Emrah (x), Fırat (xx), (Dk.86 Erkut), Serkan Balcı (x), Sabutay (xx), Alim (x), (Dk.70 Hüsnü xx), Hakan (x), Fatih (x), (Dk. 80 Günay x), Bertul (xx)
GOL: Dk.73 (penaltı) Uğur (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Ağah Oktay, (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Serkan Yalçın, Sabutay, Fatih (Sarıyer)
TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'un yeni takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sarıyer\'i 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Tarihinde ilk kez 2\'inci Lig\'de mücadele eden yeşil beyazlı ekip, yaz döneminde yenilenen ve seyirci kapasitesi 5 bin kişiye çıkarılan İlçe Stadı\'nda ağırladığı rakibini Uğur\'un 73\'üncü dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlut etti. Yaklaşık 3 bin futbolseverin izlediği karşılaşmada futbolcuların aşırı sıcakta zorlandığı gözlenirken, hakem Yiğit Peşin iki kez su molası verdi.
23\'üncü dakikada Bodrumspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur\'un ortasında topla buluşan Muhammed Aran\'ın kafa vuruşu kaleci Serdar\'ın ellerinde kaldı.
41\'inci dakikada ev sahibi takımın kazandığı korner atışında Uğur\'un kale sahasına havalandırdığı topa Çağrı kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
67\'inci dakikada ilginç bir olay yaşandı. Sahaya giren bir köpek, hakemler, futbolcular ve görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.
68\'inci dakikada Sarıyer\'in atağında Hakan\'ın pasıyla buluşan Emrah\'ın sert şutu kaleci Sadrettin\'in ellerinde kaldı. 
73\'üncü dakikada Bodrumspor golü buldu. Bu dakikada Sarıyerli Serkan Yalçın ceza sahasında Çağrı\'yı düşürünce hakem Yiğit Peşin penaltı noktasına gösterdi. Atışı gole çeviren Uğur, Bodrumspor\'un bu sezon ilk golünü kaydedip, ilk galibiyetine imzasını attı: 1-0.

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