Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor: 2-5

BODRUM, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Uğur Erdoğan (xx), Kürşathan Akın (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Orhan (xx), İzzet (x), Emre Balak (x), Seyid Ahmet (x) (Dk. 46 Ozan x), Özgür Yılmaz (xx), Özgür İleri (x), Hüseyin (xx), Göksu (x), Harun (x) (Dk. 67 Samet x), Cem (x) (Dk. 46 Emre Şahin x)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (xx) - Canberk (xxx), Ümit Yasin (xxx), Ferit (xx), Berkay (xxx), Serkan (xxx), Oğuz Kocabal (xxx), Dilaver (xxxx), Ferhat Yazgan (xxx) (Dk. 88 Burak), Berk (xx) (Dk. 77 İlyas x), Zahid (xxxx) (Dk. 83 Alper)

GOLLER: Dk. 29 ve Dk. 37 Zahid, Dk. 31 Ferhat Yazgan, Dk. 47 ve Dk. 67 Dilaver (Sakaryaspor), Dk. 61 Hüseyin, Dk. 70 Ozan (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Göksu, Samet, Emre Balak (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışında umutlanan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor\'a evinde 5-2 mağlup oldu. Gol yağmurunun yaşandığı müsabakada perdeyi 29\'uncu dakikada Sakaryaspor\'dan Zahid açtı. Ferhat 31\'inci dakikada skoru 2-0\'a getirirken, 37\'de yeniden sahne alan Zahid kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı. Sakaryaspor ikinci yarının hemen başında Dilaver ile golleri dörtledi.

Hüseyin 61\'inci dakikada Bodrumspor adına farkı 3\'e indiren isim oldu. Ancak gole doymayan konuk Sakaryaspor 67\'nci dakikada Dilaver\'in ayağından 5\'inci golünü buldu. Müsabakada 70\'inci dakikada Ozan son sözü söyledi. Geçen hafta da evinde Gaziantepspor\'u 6-0 yenen Sakaryaspor, üst üste 5\'inci galibiyetini aldı. Bu sonuçla 32 puana yükselen yeşil-siyahlılar liderlik koltuğuna oturdu, Bodrumspor ise 24 puanda kalıp ilk 5\'e giremedi.