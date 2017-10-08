Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Keçiörengücü: 0-3

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Cemil Tunç (xx), Hasan Erdoğan (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (x) - Erkan (xx), Uğur (x), Muhammed Akarslan (x) (Dk. 69 Tufan Zahid x), Tolga (xx), Salim (x) (Dk. 56 Abdullah x), Mehmet Bağlı (xx), Muhammet Aran (xx), Emre (x) (Dk. 80 Semih x), Erhan (x), Celal (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup (xxx) - Tarık (xx), Hüseyin (xxx), Rıdvan (xxx), Burak (xx), Ayhan (xxx), Uğur (xx), Berat (xx) (Dk. 46 Abdurrahman xx), Okan (xxx) (Dk. 87 Uğur), İlyas Kubilay (xx) (Dk. 46 Umut xxx), Ahmet (xxxx)

GOLLER: Dk. 49 (Pen.) Umut, Dk. 68 ve 82 Ahmet (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Tolga, Muhammed Birkan, Muhammet Aran, Celal, Erkan (Bodrum Bld Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalınca tehlike hattına gerileyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde lider Keçiörengücü\'ne de 3-0 mağlup oldu.

Konuk takımın gollerini 49\'uncu dakikada penaltıdan Umut ile 68 ve 82\'nci dakikalarda Ahmet attı. Tarihinde ilk kez yer aldığı 2\'nci Lig\'de üst üste 3\'üncü yenilgisini alan ev sahibi ekip, 5 puanda kalırken Keçiörengücü puanını 19\'a çıkardı.

14\'üncü dakikada Keçiören atağında Ahmet sağ kanattan aldığı topla kale çizgisine kadar indi. Ahmet\'in pasında topla buluşan Okan\'ın altıpas içerisinden yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

34\'üncü dakikada Bodrumsporlu Uğur\'un sağ kanattan ceza sahasının hemen önüne ortasıyla buluşan Emre\'nin şutunda kaleci Yakup gole izin vermedi.

39\'uncu dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan yeşil-beyazlı takımın forveti Celal, bu şansı gole çeviremedi.

49\'uncu dakikada Bodrumspor kalecisi Muhammed Birkan, Keciörengücü oyuncusu Umut\'a yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Umut, atışı gole çevirdi: 0-1.

68\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Keçiörengücü\'nün sol kanattan yaptığı atakta Abdurrahman ceza sahası içinde aşırttı, Ahmet kafayla topu ağlara yolladı: 0-2.

82\'nci dakikada Keçirengücü\'nden Ahmet, skoru belirleyen golü attı. Sol kanattan gelişen atakta Abdurrahman\'ın pası ile topla buluşan Ahmet, kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti.

Maç bu skorla bitti.