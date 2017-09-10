Bodrum Belediyesi Bodrumspor kaçırdıklarına yandı

BODRUM, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda İnegölspor\'a 2-1 mağlup olarak ilk yenilgisini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, güçlü rakibi karşısında yakaladığı fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadı.

Evlerinde aldıkları Sarıyer galibiyetine nazaran daha iyi futbol oynadıklarını söyleyen teknik direktör Ali Merdin, \"Oyunun genelinde iyiydik. Sadece üçüncü bölgede final paslarında istediklerimizi yapamadık. Net diyebileceğimiz 3-4 pozisyon bulduk, ancak gole çeviremedik. Bu ligde yeniyiz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacağız\" dedi. İnegölspor\'un yıllardır 2\'inci Lig\'de mücadele ettiğini hatırlatan Ali Merdin, şöyle devam etti:

\"Rakibimiz genç ve tecrübeli oyunculardan kurulu karma bir takım oluşturmuş. Yaratıcı isimlere sahipler. Deplasmanda oynamamıza rağmen topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Kaçırdığımız bir pozisyonun dönüşünde kontradan gol yedik. Yine de kazanmak için hamleler yaptık. Yeni transferlerin hazır olmasıyla çıkışa geçeceğiz. Hep daha iyi olmak için çalışacağız.\"