T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor: 0-5

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Mehmet Can Küçük (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (x) - Erkan (xx), Emre Şahin (x) (Dk

03 Mart 2018 19:44

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz (xx), Mücahit Değirmenci (xx), Mehmet Can Küçük (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Birkan (x) - Erkan (xx), Emre Şahin (x) (Dk. 46 Mesut x), Tolga (xx), Batuhan (x), Erhan (x) (Dk. 61 Erçağ) x, Emre Balak (x), Orhan (xx), Mehmet (x) (Dk. 75 Şaban x), Medeni (x), Çağrı (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx) - Murat (xx), Soner (xxx), Sadi (xx), Mesut (xx), Oğuz (xx), Yılmaz (xxxx), Selim (xxx) (Dk. 81 Faruk), Mehmet (x) (Dk. 42 Hamza xxx), Caner (xxx), Sinan (xxx) (Dk. 84 Taha xx)
GOLLER: Dk. 46 ve Dk. 81 Yılmaz, Dk. 66 Caner, Dk. 79 Sinan, Dk. 90 Taha (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Erçağ (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta düşme hattında yer alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor evinde şampiyonluk mücadelesi veren Hatayspor\'a 5-0 yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında konuk Hatayspor gol şov yaptı. Önce 46\'da Yılmaz\'la perdeyi açan Hatayspor, Caner, Sinan, bir kez daha Yılmaz ve Taha ile farka gitti. Bu sonuçla Bodrumspor 19 puanda kalıp düşme hattından çıkamadı. Hatayspor ise 55 puana yükselip puan kaybeden lider Menemen Belediyespor\'un ensesine yapıştı.  

22\'nci dakikada Hatayspor atağında topla buluşan Sinan\'ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. 
27\'nci dakikada orta alandan topu kapan Caner\'in şutunu kaleci Birkan son anda kurtardı.
46\'ncı dakikada Hatayspor gol perdesini açtı. Selim\'in sağ kanattan ortasında Yılmaz kafayı vurdu, kaleci Birkan çaresiz kaldı: 0-1.
66\'ncı dakikada Hatayspor golleri ikiledi. Mesut\'un kullandığı serbest vuruşta topu dokunan Caner tabelayı yine değiştirdi: 0-2. 
79\'uncu dakikada Hatayspor farkı 3\'e çıkardı. Sol kanattan atağa kalkan Caner\'in ortaladığı topa kafayla dokunan Sinan fileleri sarstı: 0-3. 
81\'inci dakikada Yılmaz kendisinin ikinci, takımının dördüncü golüne imza attı. Ceza sahasında topla buluşan Yılmaz düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-4. 
90+1\'inci dakikada Hamza\'nın pasında topu kaleye gönderen Taha maçın sonucunu belirledi: 0-5. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM DHA STATMustafa Kürşad FilizMücahit DeğirmenciMehmet Can KüçükBELEDİYESİ BODRUMSPOR BirkanErkanEmreDkMesutTolgaBatuhanErhanErçağEmre BalakOrhanMehmetMedeniAkınMuratSonerSadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24