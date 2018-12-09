Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gümüşhanespor: 1-0

Mehmet Can MERAL / MUĞLA, (DHA)

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Sefa Özcan (xx), Vedat Hoşnam (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Kaya (xxx) - Erkan (x) (Dk. 72 Harun xx), Muhammet (xxx), Emre Şahin (xxx) (Dk. 82 Cem), Şaban (xx), Hüseyin (xxx), Göksu (xxx) (Dk. 87 Celal), Orhan (xxx), İzzet (xxx), Seyid Ahmet (xx), Ozan (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (x) - Fırat (xx), Mehmet Önkuzu (x) (Dk. 62 Hüseyin x), Serdar Ümit (xx), Raif (x) (Dk. 71 Yunus Emre x), Musa Sinan (xx), Kadir (x) (Dk. 83 Altuğ), Tufan (xx), Azad Kevin (xx), Murat (x), Mehmet Cansın (x)

GOL: Dk. 78 Emre Şahin (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Şaban, İzzet (Bodrum Bld Bodrum)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Gümüşhanespor\'u tek golle yenerek tekrar çıkışa geçti: 1-0.

Bodrum İlçe Stadı\'nın zemini ilçede yaşanan sel felaketinden zarar gördüğü için Muğla Atatürk Stadı\'nda oynanan maçta yeşil-beyazlıların golünü 78\'inci dakikada Emre Şahin attı. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında da Süper Lig temsilcisi Ankaragücü\'nü 4-2 yenerek sükse yapan Bodrum, aldığı galibiyetle ilk yarının son haftasına 27 puanla Play-Off yarışında girdi.

22\'nci dakikada gelişen Bodrumspor atağında İzzet sağ kanattan aldığı topla ceza sahası içine girdi. İzzet\'in ortasında Gümüşhanespor defansının topu uzaklaştırmaya çalıştığı Hüseyin\'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

28\'inci dakikada Gümüşhanespor atağında sol kanattan Kadir\'in yaptığı ortada Musa Sinan\'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0\'lık skorla sona erdi.

78\'inci dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan gelişen Bodrumspor atağında Hüseyin\'in ortaladı. Emre Şahin\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

84\'üncü dakikada Gümüşhanespor atağında Hüseyin kafa ile topu ceza sahasına indirdi, Fırat\'ın vuruşunda Bodrumspor kalecisi Kaya\'yı geçen topu defans uzaklaştırdı.

85\'inci dakikada hızlı hücuma çıkan Bodrumspor\'da Hüseyin orta sahadan aldığı topla Gümüşhanespor kalesine kadar ilerledi, kaleci ile karşı karşıya kalan Hüseyin\'in vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bodrum Belediyesi Bodrdumspor sahasında Gümüşhanespor\'u 1-0 mağlup etti.