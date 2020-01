Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 2-3 (Türkkiye Kupası)

Hülya ELTEŞ / BODRUM (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Cemel Alpay (xxx), Murat Şener (xxx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed Birkan (xx) - Agah Oktay (xx) (Dk. 46 Abdullah xxx), Emre (xx) (Dk. 67 Batuhan xx), Salim (xxx), Mehmet Albayrak (xxx), Harun (xx), Emrah Öztürk (xx), Medeni (xx), Semih (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Mert Ilıman (xxx), Celal (xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Necati (x) - Akakpo (x), Özgür (xx), Yasin (xx), Webo (xx) (Dk. 90 Mehmet xx), Gökhan (x) (Dk. 46 Yusuf Cihat xx), Mustafa Sami (xx), Rodrigues (x) (Dk. 67 Clemente xx), Ali (xx), Okan (xx), Özgür Can (xxx)

GOLLER: Dk. 8 Webo, Dk. 21 ve 110 Özgür Can (Gazişehir Gaziantep FK), Dk. 50 Celal, Dk. 79 Abdullah (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Agah Oktay, Harun (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Gökhan, Mustafa Sami, Webo, Akakpo, Özgür Can (Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü)



TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'un yeni takımlarından Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında konuk ettiği 1. Lig temsilcisi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü\'ne 3-2 yenilerek elendi. 8. dakikada Webo, 21. dakikada Özgür Can\'ın gollerine engel olamayan Bodrumspor ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı. İkinci yarıda toparlanan ev sahibi ekip 50. dakikada Celal, 79. dakikada Abdrullah\'la skoru 2-2 yapınca maç uzatmaya gitti. 110. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Özgür Can Gazişehir Gaziantep FK\'yı bir üst tura taşıdı.

8. dakikada konuk takım öne geçti. Gazişehir Gaziantep FK\'nın kazandığı kornerde Bodrumspor ceza sahası karıştı, topa son vuran Webo takımın 1-0 öne geçirdi.

17. dakika Bodrumsporlu Emrah ceza sahasında Okan\'ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Özgür Can\'ın penaltısı sonuç getirmedi.

21. dakikada gelişen Gazişehir Gaziantep FK atağında ceza sahasında topla buluşan Özgür Can şık bir vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi.

29. dakikada Bodrumsporlu Mert\'in ceza sahasından sert şutu auta çıktı.

50. dakikada Bodrumspor atağında kale sahası içinde topu kontrol eden Celal meşin yuvarlağı filere gönderip farkı bire indirdi: 1-2.

79. dakikada Bodrumspor ceza sahası ön çizgisinde serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Abdullah nefis bir şutla Necati\'yi avladı: 2-2. Normal süre bu sonuçla tamamlanınca maç uzatmaya gitti.

110. dakikada Bodrumspor ceza sahasındaki karambolde Gazişehir Gazantepli Özgür Can kendisinin ve takımının ikinci golünü atınca konuk takım sahada 3-2 galip ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.

FOTOĞRAFLI