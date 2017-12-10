T24 LogoT24 Logo
Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 1-2

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Ali Tuna (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Uğur Karakoç (x) (Dk

10 Aralık 2017 18:51

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Ali Tuna (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Uğur Karakoç (x) (Dk. 63 Abdullah xx), Muhammed Akarslan (x) (Dk. 46 Emre xxx), Rıdvan (xx), Tolga (x), Mehmet Bağlı (xx), Harun (x) (Dk. 46 Semih x), Erhan (x), Celal (x)
EYÜPSPOR: Mahmut (xx) - İsmail (xxx), Atakan (xx) (Dk. 61 Vahit xx), Mehmet (xxxx), Bilal (xx), Ahmet (x), Dede (xx), Murat (xxx), Yüksel (xxx), Naci (xx), Erhan (x) (Dk. 78 Kubilay xx)
GOLLER: Dk. 20 (Pen.) ve 49 Mehmet (Eyüpspor), Dk. 69 Emre (Bodrum Bld Bodrum) 
SARI KARTLAR: Rıdvan, Erkan, Tolga, Abdullah (Bodrum Bld Bodrum), Atakan (Eyüpspor)
KIRMIZI KART: Dk. 34 Ahmet (Eyüpspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde henüz ilk yarıda 10 kişi kalan Eyüpspor\'a 2-1 mağlup oldu. Muğla ekibi, Mehmet\'in ilk penaltıdan olmak üzere 20 ve 49\'uncu dakikada attığı gollere yalnız 69\'uncu dakikada Emre ile karşılık verdi. Konuk takım, 34\'üncü dakikada Ahmet\'in kırmızı kart görmesiyle oyunun büyük bölümünü 10 kişiyle oynadı. Bu skorla 13 puanda kalan Bodrumspor, düşme barajına geriledi.
18\'inci dakikada Eyüpspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bilal\'in ortasında Erhan\'ın vuruşu az farkla auta çıktı.
20\'nci dakikada Eyüpspor öne geçti. Konuk takımın sağ köşeden kullandığı kornerde Bodrumsporlu Harun topa ceza sahasında eliyle dokununca Hakem Alkım Aksoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet takımını öne geçirdi: 0-1.
34\'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Bodrumsporlu Celal, kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda Eyüpsporlu Ahmet\'in müdahalesi ile ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerde kaldı. Hakem frikik kararı verirken Ahmet\'i de direkt kırmızı kartla oyundan attı.
İlk yarı bu skorla bitti.
49\'uncu dakikada fark 2\'ye çıktı. Bodrumspor atağa çıkmak isterken topu kapan Eyüpsporlu Mehmet, karşı karşıya pozisyonda Fırat\'ı avladı: 0-2.
69\'uncu dakikada Bodrumspor golü bulup umutlandı. Agah Oktay\'ın pasıyla buluşan Emre, farkı 1\'e indirdi: 1-2.
90\'ıncı dakikada Bodrumsporlu Erhan\'ın ceza sahası dışından şutu üst direğe çarpıp auta çıkınca maç bu skorla noktalandı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM DHA STATAlkım AksoyOnur TanrıverdiAli TunaBELEDİYESİ BODRUMSPOR FıratErkanAgah OktayUğur KarakoçDkAbdullahMuhammed AkarslanEmreRıdvanTolgaMehmet BağlıHarunSemihErhanCelalMahmutAtakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24