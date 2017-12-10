Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor: 1-2

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Alkım Aksoy (xx), Onur Tanrıverdi (xx), Ali Tuna (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x) - Erkan (xx), Agah Oktay (xxx), Uğur Karakoç (x) (Dk. 63 Abdullah xx), Muhammed Akarslan (x) (Dk. 46 Emre xxx), Rıdvan (xx), Tolga (x), Mehmet Bağlı (xx), Harun (x) (Dk. 46 Semih x), Erhan (x), Celal (x)

EYÜPSPOR: Mahmut (xx) - İsmail (xxx), Atakan (xx) (Dk. 61 Vahit xx), Mehmet (xxxx), Bilal (xx), Ahmet (x), Dede (xx), Murat (xxx), Yüksel (xxx), Naci (xx), Erhan (x) (Dk. 78 Kubilay xx)

GOLLER: Dk. 20 (Pen.) ve 49 Mehmet (Eyüpspor), Dk. 69 Emre (Bodrum Bld Bodrum)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Erkan, Tolga, Abdullah (Bodrum Bld Bodrum), Atakan (Eyüpspor)

KIRMIZI KART: Dk. 34 Ahmet (Eyüpspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde henüz ilk yarıda 10 kişi kalan Eyüpspor\'a 2-1 mağlup oldu. Muğla ekibi, Mehmet\'in ilk penaltıdan olmak üzere 20 ve 49\'uncu dakikada attığı gollere yalnız 69\'uncu dakikada Emre ile karşılık verdi. Konuk takım, 34\'üncü dakikada Ahmet\'in kırmızı kart görmesiyle oyunun büyük bölümünü 10 kişiyle oynadı. Bu skorla 13 puanda kalan Bodrumspor, düşme barajına geriledi.

18\'inci dakikada Eyüpspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Bilal\'in ortasında Erhan\'ın vuruşu az farkla auta çıktı.

20\'nci dakikada Eyüpspor öne geçti. Konuk takımın sağ köşeden kullandığı kornerde Bodrumsporlu Harun topa ceza sahasında eliyle dokununca Hakem Alkım Aksoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet takımını öne geçirdi: 0-1.

34\'üncü dakikada konuk ekip 10 kişi kaldı. Bodrumsporlu Celal, kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda Eyüpsporlu Ahmet\'in müdahalesi ile ceza sahası ön çizgisi üzerinde yerde kaldı. Hakem frikik kararı verirken Ahmet\'i de direkt kırmızı kartla oyundan attı.

İlk yarı bu skorla bitti.

49\'uncu dakikada fark 2\'ye çıktı. Bodrumspor atağa çıkmak isterken topu kapan Eyüpsporlu Mehmet, karşı karşıya pozisyonda Fırat\'ı avladı: 0-2.

69\'uncu dakikada Bodrumspor golü bulup umutlandı. Agah Oktay\'ın pasıyla buluşan Emre, farkı 1\'e indirdi: 1-2.

90\'ıncı dakikada Bodrumsporlu Erhan\'ın ceza sahası dışından şutu üst direğe çarpıp auta çıkınca maç bu skorla noktalandı.

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