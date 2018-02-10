Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif: 0-2

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Hakan Betaş (xx), Hidayet Zeybek (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Berat (x) - Tolga (x), Muhammet Aran (xx), Medeni (x), Orhan (xx), Agah Oktay (x), Erkan (x), Mehmet İncebacak (x) (Dk. 78 Celal x), Ercağ (xx), Mesut (x) (Dk. 66 Mehmet Bağlı x), Şaban (x) (Dk. 46 Çağrı x)

AMED SPORTİF: Erdi (xxx) - Okan (xx) (Dk. 69 Ercan xxx), Cumhur (xx), Timur (x) (Dk. 63 Muhammet Yılmaz xxx), Muhammed Burak (xx) (Dk. 80 Ferhat xx), Mehmet Sıddık (xxx), Oğuz (xx), Ömer (xx), İbrahim (xx), Mansur (xx), Rıdvan (xxx)

GOLLER: Dk. 75 (P) Ercan, Dk. 86 Mehmet Sıddık (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Mehmet İncebacak (Bodrum Bld Bodrumspor), Okan, İbrahim, Erdi (Amed Sportif)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta son 10 maçta yalnız 1 galibiyet alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, evinde Amed Sportif\'e de 2-0 yenilerek 17 puanla ateş hattında kaldı. Konuk ekibin gollerini 75. dakikada penaltıdan Ercan ve 86. dakikada Mehmet Sıddık attı.

Grupta 28 Ocak\'ta Sivas Belediyespor ile oynaması gereken dış saha maçına taraftarlarına getirilen deplasman yasağını protesto etme gerekçesiyle çıkmayıp 3-0 hükmen yenik sayılan Amed Sportif, Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu\'nun mücadele öncesi taraftarına yine yasak getirmesine rağmen sahadaki yerini aldı. Aynı sezon içinde ikinci kez maçın başlama saatinde sahada olmaması veya sahayı terketmesi durumunda TFF Futbol Disiplin Talimatı gereği alt lige düşürülecek Diyarbakır temsilcisinin futbolcuları, taraftarlarına bu sezon birçok deplasmanda uygulanan yasağı protesto etmek için sahaya, \"Futbol taraftarla güzeldir\" yazılı pankartı taşıyarak çıktı. Amed\'in ilk golünün ardından Bodrumspor taraftarları rakip takımın yedek kulübesine saldırmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli gerginlik, polislerin müdahalesi sonucu yatıştırıldı. Bodrumsporlu taraftarlar Amed\'e yönelik, \"Sahayı terkedin\" diye tezahürat yaptı.

Mücadeleyi düğünleri maç gününe denk gelen Bodrumspor taraftarı Halil ve Nurdan Kurusıkı çifti de damatlık ile gelinliklerini giyerek izledi. Çift, tribünde Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'la fotoğraf çektirdi.

30\'uncu dakikada Bodrumspor\'dan Mehmet İncebacak orta sahadan aldığı topla rakip ceza sahasına kadar getirip çizgi üzerinden sert vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.

35\'inci dakikada geliyen ev sahibi ekip atağında Agah Oktay\'a Amedli Rıdvan\'ın ceza yayının hemen dışında yaptığı sert müdahaleyi hakem faul olarak değerlendirdi. Agah Oktay\'ın ceza yayı dışından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

45\'inci dakikada Bodrumspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Erçağ ceza sahasına kadar ilerledi, vuruşu az farkla auta çıktı.

İlk yarıda gol olmadı.

57\'nci dakikada Amed Sportif\'in sağ kanattan geliştirdiği atakta Muhammet Burak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Berat, topu kornere çeldi. Sağ köşeden kullanılan kornerde ceza sahası içinde yaşanan karambolde Cumhur\'un vuruşunda kaleci Berat topu uzaklaştırdı.

75\'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Bodrumsporlu Tolga\'nın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirleyen karşılaşmanın hakemi, penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu Ercan gole çevirdi: 0-1.

86\'ncı dakikada Amed Sportif skoru belirleyen golü attı. Bodrumsporlu Erkan\'ın orta sahada kaptırdığı topla atağa kalkan Mehmet Sıddık, karşı karşıya pozisyonda kaleci Berat\'ı avladı: 0-2.