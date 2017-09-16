Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Sancaktepe Belediyespor: 2-2

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Mustafa Murat Oğuz (xxx), Musa Murat Emre (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Sadrettin (xx) - Erkan (xx), Agah (xx), Uğur (xxx), Tolga (xxx), Mehmet Bağlı (xx), Mehmet Albayrak (xx) (Dk. 64 Emrah Öztürk xxx), Erhan Karayer (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 58 Muhammed Akarslan xx), Mert Ilıman (xx) (Dk. 56 Emre xx), Çağrı (xxxx)

SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR: Mehmet (x), Süleyman (x), Alaattin (xx) (Dk. 82 Gökhan), İlker (xx), Melik (xx) (Dk. 64 Serhat xx), Gökhan (x), Selim (xxx), Caner (x) (Dk. 68 Yener xx), Bahadır (x), Erbay (x), Samet (x)

GOLLER: Dk. 54 İlker, Dk. 69 Selim (Sancaktepe Belediyespor), Dk. 66 Çağrı, Dk. 85 Çağrı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Çağrı, Erkan, Emre (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Erbay, Samet, Selim (Sancaktepe Belediye Spor)

KIRMIZI KART: 82 Samet (Sancaktepe Belediyespor)



İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta İnegöl deplasmanından eli boş dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor kendi sahasında iki kez yenik duruma düştüğü maçta Sancaktepe Belediyespor\'la 2-2 berabere kaldı. Konuk takımın gollerini 54. dakikada İlker, 69\'da Selim atarken, Bodrumspor\'un gollerini 66 ve 85. dakikalarda Çağrı kaydetti. Bu sonuçla iki takım da puanını 4\'e çıkardı.

15. dakikada Sancaktepe atağında sağ kanattan topla buluşan Caner kaleci Fırat ile karşı karşıya kaldı. Caner\'in vuruşu kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Selim\'in vuruşunu Bodrumspor defansı uzaklaştırdı.

33. dakikada Bodrumspor\'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Uğur\'un ortasında topla buluşan Mehmet Bağlı\'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş az farkla auta çıktı.

45. dakikada Sancaktepe atağında sağ kanattan topla buluşan Caner\'in şutunu kaleci Fırat kornere çeldi.

54. dakikada konuk takım öne geçti. Bahadır\'ın sol kanattan pasıyla buluşan İlker sert bir şutla Fırat\'ı avladı: 0-1.

66. dakikada Bodrumspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan Uğur\'la başlayıp Emrah Öztürk\'le devam eden atakta Emrah\'ın şık pasını değerlendiren Çağrı skoru 1-1 yapan golü attı.

69. dakikada Bodrumspor ceza sahasında gelişen karambolde Alaattin\'in pasını ağlara gönderen Selim, takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.

82. dakikada rakibine sert giren Sancaktepe Belediyesporlu Samet kırmızı kart gördü.

85. dakika Bodrumspor atağında sol kanattan hareketlenen Muhammed pasını Çağrı\'ya aktırdı. Kaleci Mehmet ile karşı karşıya kalan Çağrı\'nın sert şutu filelere gitti ve maç da 2-2 bitti.



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