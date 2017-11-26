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Spor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Menemen Belediyespor: 0-2

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA) STAT: İlçe HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Alper Uslu (xx), Sinan Bilen (xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRDUMSPOR: Fırat (x) - Medeni (x), Agah (x), Uğur (xx), Muhammed Akarslan (xx) (Dk

26 Kasım 2017 19:25

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe
HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Alper Uslu (xx), Sinan Bilen (xx)
BODRUM BELEDİYESİ BODRDUMSPOR: Fırat (x) - Medeni (x), Agah (x), Uğur (xx), Muhammed Akarslan (xx) (Dk. 87 Harun), Emre (x), Tolga (xx), Erhan (x), Salim (x) (Dk. 66 Semih), Mert (x), Celal (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Veli (xxx), Cihan (xx), Yasin (xxx), Murat (xx) (Dk. 79 Ardahan), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xxx), Mustafa (xxx), Tayfun (xx) (Dk. 74 Alberk x), Samed Ali (xxxx) (Dk. 87 Furkan)
GOLLER: Dk. 57 - Dk. 85 Samed Ali (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Samed Ali, Cihan, Mustafa, Murat (Menemen) - Agah, Tolga (Bodrumspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor, Ege derbisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u deplasmanda 2-0 yenerek kayıp yaşamadı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 57\'nci ve 85\'inci dakikalarında sahne alan Samed Ali, sarı-lacivertlilere kritik 3 puanı getiren golleri attı. Menemen bu galibiyetle puanını 32\'ye çıkarıp 3\'üncü sıraya yükseldi. Bodrumspor ise 13 puanda kalarak 12\'nci basamaktaki yerinden kurtulamadı. 

16\'ncı dakikada sağ kanattan Mustafa\'nın ortaladığı topa Samed Ali kafayı vurdu, Bodrumspor kalecisi Fırat gole izin vermedi. 
19\'uncu dakikada Emre\'nin kullandığı serbest vuruşta Uğur\'un şutunu kaleci Bayram son anda kornere çeldi. 
44\'üncü dakikada Emre\'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Bayram yine gole izin vermedi. 
57\'nci dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Tayfun\'un ortaladığı topa kafayı vuran Samed Ali, ağları havalandırdı: 0-1. 
85\'inci dakikada Menemen bir kez daha sevindi. Samet Günhan\'ın pasına hareketlenen Samed Ali, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.
 

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