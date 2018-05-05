Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Kocaeli Birlikspor: 2-1

Bodrumspor ligde kaldı

Nilüfer DEMİR / BODRUM, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Çağlar Mehmet Uludağ (xx), Anıl Usta (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (xx) - Erkan (xxx), Mehmet İncebacak (xx) (Dk. 46 Agah Oktay xxx), Çağrı (xxx) (Dk. 82 Şaban), Emre Şahin (xxx), Muhammet Aran (xxx), Emre Balak (xx), Abdullah (xxx), Orhan (xx), Erçağ (xxxx) (Dk. 72 Batuhan xx), Medeni (xx)

KOCAELİ BİRLİKSPOR: Muhammed Demir (x) - Emirhan (xx), Muhammet Özkal (x), Yahya Kemal (xx) (Dk. 46 Enes x), Berat Demir (xx), Raif (x), Melih (x) (Dk. 70 Direnç x), Semih (xx), Özgür (x), Emrecan (x) (Dk. 77 Berke x), Berat Aydın (x)

GOLLER: Dk. 43 Çağrı, Dk. 46 Erçağ (Bodrum Bld Bodrum) - Dk. 21 Berat Demir (Kocaeli Birlik)

SARI KARTLAR: Erçağ, Mehmet İncebacak, Erkan, Emre Şahin, Şaban (Bodrum Bld Bodrum) - Melih (Kocaeli Birlik)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'taki son hafta maçında küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Kocaeli Birlikspor\'u geriden gelip 2-1 mağlup eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, ligde kaldı. Konuk takımın golünü 21\'inci dakikada Berat Demir, Bodrum\'un gollerini ise 43\'üncü dakikada Çağrı ve 46\'ncı dakikada Erçağ attı. Teknik direktör Tarık Daşgün yönetiminde iç sahada üst üste 5\'inci galibiyetini alan yeşil beyazlılar, bu skorla son haftaya kadar düşme korkusu yaşadığı ligdeki ilk sezonunu 38 puanla 14\'üncü sırada tamamladı. Bodrumlu oyuncular ve taraftarlar, mücadelenin ardından büyük sevinç yaşadı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da ilk yarının son bölümünde stada gelerek maçı protokol tribünden izledi.

2\'nci dakikada gelişen konuk ekip atağında Raif\'in karşı karşıya pozisyonda şutu şan direkten döndü. Topu kale çizgisinden Bodrumspor defansı uzaklaştırdı.

16\'ncı dakikada Bodrumlu Mehmet İncebacak\'ın ceza sahası içinden şutu az farkla auta çıktı.

21\'inci dakikada Kocaeli Birlikspor öne geçti. Sağ kanattan Yahya Kemal\'in pasını ceza alanında Berat Demir ağlara yolladı: 0-1.

43\'üncü dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan gelişen atakta Mehmet İncebacak\'ın ortasını Çağrı, ceza sahasında müthiş bir kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 1-1.

İlk yarı bu skorla bitti.

46\'ncı dakikada Bodrumspor üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan Emre Şahin\'in ortasında Erçağ gelişine bir şutla kaleciyi avlayıp takımının ligde kalışını resmen ilan etti: 2-1.

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