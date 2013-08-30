Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon CHP'ye geçti

Önceki gün Demokrat Parti'den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti.

Demokrat Parti'den (DP) istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Cumhuriyet Halk Partisi 'ne (CHP) geçti.

İki gün önce DP'Den istifa eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bugün törenle CHP'ye geçti. Kocadon, “Aileden CHP'liyiz yıllar sonra yuvaya döndüm. İstifa eden arkadaşlarım da sırayla gelip CHP'ye üye olacaklar. CHP’de daha güçlü ve daha iyi hizmet vereceğim Bodrum’a… Böyle anlamlı bir günde Atatürk'ün partisinde olmaktan gurur duyuyorum" dedi.