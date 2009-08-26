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Kültür-Sanat

Bodrum Belediye Başkanı isyan etti

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 'The Last Templar' filminde Bodrum'un Afganistan gibi gösterilmesine öfkeli...

26 Ağustos 2009 03:00

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Kanada yapımı 'The Last Templar' adlı TV dizisinin Bodrum'da geçen sahnelerinde deve kervanlarının, çöllerin gösterilmesine sert tepki gösterdi.

Kocadon, görüntüleri "Bodrum'la ilgisi alakası olmayan kandırmaca görüntüler. Bodrum ve Türkiye üzerine oynanmak üzere olan bir oyun" olarak değerlendirdi.

Bodrum'un kuzeyinde ormanları, güneyinde narenciye bahçeleri olan bir turizm cenneti olduğunu belirten Kocadon, konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye’yi Afganistan’la karıştırmasınlar. Biz modern, çağdaş Türkiye'nin dünyaya açılan ikinci kapısı olan Bodrum’un böyle çirkin görüntülerle sergilenmesine karşıyız. Tepkimizi de açık bir şekilde göstereceğiz.

BİZDE DEVE KERVANI, ÇÖL MÜ VAR!

Olmayan birşeyler oluyormuş gibi gösteriliyor. Bizde deve kervanı mı var? Bunlar tarih oldu Türkiye’de. Bodrum gibi bir yerde çoktan unutuldu gitti. Bodrum’da çöl nerede ben merak ediyorum? Bizim masmavi denizimizi herhalde çöl olarak yansıtmaya çalışıyorlar.

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