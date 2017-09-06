Bodrum Belediye Başkanı: 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya atmak zorunda kaldık

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bayram süresince 1.5 milyonun üzerinde nüfusu ağırlayan bir turizm kenti olarak, katı atık sorunu nedeniyle, yaklaşık 5 milyon 300 bin kilo çöpü doğaya atmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Bayramda 300 binin üzerinde aracın giriş yaptığı 160 bin nüfuslu Bodrum’un 1.5 milyondan fazla insanı konuk ettiğini belirten Kocadon, "Bodrumlu yerel idare esnaf ve turizmci olarak yerli ve yabancı konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık, bayramlarını geçirmelerini sağladık. Yurt içi ve yurt dışı uçak sayılarında çok ciddi artışlara tanık olduk. Özellikle Anadolu'dan gelen yerli turistlerimiz bu bayramda gerçekten bize çok destek oldu. Anadolu halkına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"Bodrum, 10 ayrı kentin ürettiği kadar katı atık üretiyor"

Yaşadıkları en önemli sorunun çöp olduğunu vurgulayan Kocadon, yılın büyük bölümünde gerçek nüfusunun on katı bir nüfusa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Sadece bu bayramda 5 milyon 300 bin kilo katı atık çıktı. Yani ilçe on ayrı kentin ürettiği kadar katı atık üretiyor ve hâlâ bir çözüm bulabilmiş değiliz. Bu 45 yıldır devam eden bir süreç. Bu süreçte katı atık sorunu için birkaç kez proje ürettik ama bir türlü hayata geçiremedik. Doğaya bırakılan vahşi depolama ile ilgili çöp sorunu Bodrum'un sorunu olmaktan çıktı artık. Ülkenin ve Türkiye'nin sorunu haline geldi. Bakanlıklarla hükümetle bir araya gelerek bu sorunu çözmemiz gerek. Nüfusunun on katı konuk ağırlayan kentlere gerekirse yeni düzenlemelerle özel statüler verilmeli. Bu tür yatırımlar geciktirilmemeli" diye konuştu.