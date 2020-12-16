T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na personel tarafından bıçaklı saldırı: 3 yaralı

16 Aralık 2020 13:57

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu ve bir kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

ETİKETLER

önder baymazönder batmaz saldırıbodrumbodrum belediyesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24