Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na personel tarafından bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Batmaz'a bir belediye personeli tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. Başkan Yardımcıları Önder Batmaz, Emel Çakaloğlu ve bir kişi yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.