Bodrum aşığı Brezilyalı model ATV ile ölüme uçtu

T24 - Brezilyalı model ve pilates eğitmeni 35 yaşındaki Rosalva Pontes, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, antremana giderken kullandığı ’ATV’ olarak bilinen dört tekerli motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu öldü.

Milliyet'te Yaşar Anter imzasıyla yayımlanan habere göre, Almanya’da yaşayan Pontes, geçen cumartesi günü 2 haftalık tatil için ABD’de işadamı olan erkek arkadaşı Kadir Önel (54) ile Bodrum’a geldi. Pontes, dün saat 12.00 sıralarında ATV ile bir spor salonuna antremana gitmek üzere yola çıktı, Pontes, kaldığı villanın bulunduğu Akdeniz Sokak’ta yokuş inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan ATV, bir alışveriş merkezinin istinat duvarından düştü.

Kask takmadığı belirlenen Pontes, yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Boynu kırılan ve kafatası parçalanan Pontes kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza bir işyeri ve otelin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, kaza sonrası Pontes’in erkek arkadaşı Önel ile 3 arkadaşının ifadelerine başvurdu.

‘Türkiye’yi çok seviyordu’

Acı haberi alarak olay yerine gelen işadamı Kadir Önel, uzun süre yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Pontes’in Bodrum aşığı biri olduğunu belirten Önel, “Daha önce de Bodrum’a birlikte gelmiştik. Burayı çok seviyordu. Kendisini yine Bodrum’a götürmemi istedi. Sabah birlikte kahvaltı yapmıştık. Kahvaltı sonrası şoförümüz, kendisini kaldığımız villaya bırakmıştı. Antremana gitmek için çıktığında da bu kaza olmuş. Acımız büyük” dedi.Brezilyalı model Almanya’da toprağa verilecek.

ATV için ehliyet gerekiyor

Türkiye’de özellikle yazlık bölgelerde ve macera sporları yapılan merkezlerde kullanılan ATV’ler, aslında çeşitli arazi şartları için geliştirilmiş araçlardır. Türkiye’de genelde dört tekerlekli motosiklet olarak sınıflandırılan ATV’nin, bu nedenle normal trafikte kullanılması için motosiklet ehliyeti alınması ve plakalandırılmış olması gerekiyor. 150 cc ile 1000 cc arasında değişen motor hacimlerine sahip ATV’ler, her ne kadar güvenli olarak kabul edilseler de, ani dönüşler ve gaz verme hareketlerinde tehlikeli olabiliyor.